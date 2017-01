Por Campo Grande Prefeitura e Estado anunciam R$ 20 milhões para recuperar ruas da Capital

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito Marquinhos Trad e a governadora em exercício, Rose Modesto, anunciaram investimento de R$ 50 milhões para recuperar, em caráter emergencial, a malha viária da Capital. A tratativa teve início na semana passada, em encontro com o governador Reinaldo Azambuja.

A previsão para assinatura do convênio, que será dividido em duas etapas, é 19 de janeiro. De imediato, o Estado investirá R$ 10 milhões para somar com outros R$ 10 milhões, que será a contrapartida do Município, para reforçar a operação tapa-buracos. Iniciada no dia 2 de janeiro, as 17 equipes já recuperaram mais de 15 mil buracos nas vias de maior trafegabilidade.

Recapeamento

Paralelamente, uma equipe técnica fará o levantamento das vias que necessitam de recapeamento para que seja, então, feito o planejamento para execução do serviço. A intervenção deverá começar pelas principais artérias de trafegabilidade da cidade. Nesta 2ª etapa, serão investidos os R$ 30 milhões – R$ 15 milhões do Município e R$ 15 milhões do Estado – restantes do convênio.

O recurso do Governo será oriundo do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul – Fundersul. Por parte da prefeitura, o montante aplicado virá da arrecadação do Imposto Predial e Territorial – IPTU.

Marquinhos Trad ressalta a importância da parceria com o Executivo Estadual, a fim de dar as respostas que a população espera neste primeiro momento. “Não podemos perder tempo e a população cobra ações rápidas. Vamos fazer tapa-buraco, mas já estamos pensando no recapeamento das principais avenidas e ruas da nossa cidade” destacou.

A governadora em exercício destacou a postura do atual prefeito, que no comando da administração da Capital, coloca os interesses do coletivo à frente de qualquer questão. “O que a população espera dos políticos e, o prefeito Marquinhos já demonstrou essa maturidade, é que passada a eleição, todos se unam em prol da coletividade. Esse convênio é apenas um primeiro passo, de uma parceria sólida entre governo e prefeitura, que pretende fazer grandes coisas pela nossa cidade”, garantiu Rose Modesto.

Parques

Durante a coletiva no Paço Municipal, o prefeito Marquinhos Trad anunciou que buscará o governo do Estado, para que o mesmo colabore na recuperação e manutenção dos parques de Campo Grande. O prefeito se referiu ao acordo judicial firmado no ano passado, entre Ministério Público Estadual e a prefeitura, que previa melhorias e adequações em cinco parques da capital sul-mato-grossense.

“Em um momento que o governo passava por dificuldade financeira, o Município assumiu integralmente a responsabilidade desses parques. E, agora, é a prefeitura que precisa de ajuda, neste sentido. Os parques só não estão fechados hoje, porque houve compreensão do Ministério Público, já que a gestão passada não cumpriu as cláusulas do TAC, que visava regularizar a situação higiênico-sanitária e ambiental nestes locais”, explicou Marquinhos.

A coletiva de imprensa contou com a participação do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese; secretário de Estado da Infraestrutura, Marcelo Miglioli; além dos vereadores João César Mattogrosso , Papy e Delegado Wenllington.