Esportes Prefeitura e governo do estado confirmam 2ª edição dos Jogos Radicais Urbanos

Com data marcada e local definido, Campo Grande confirma a segunda edição dos Jogos Radicais Urbanos. A afirmação foi anunciada nesta sexta-feira (27) em reunião técnica na sede da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) com a equipe da Fundesporte, Imasul, Sectur, Campo Grande Destination e Federações de Ciclismo, Atletismo e Desportos Aquáticos.

O evento acontecerá de 12 a 14 de outubro no Parque das Nações Indígenas nas modalidades de Stand Up Paddle, Corrida de Trilha e Mountain Bike. Mantendo as 800 vagas do ano passado o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, reforça a importância de qualificar o evento. “Em 2017 apresentamos os Jogos Radicais Urbanos, trazendo Campo Grande para o cenário de esportes de aventura, agora vamos melhorá-lo trabalhando para que o evento cresça com qualidade, e se consolide dentro e fora do Estado”, avaliou.

Já confirmado como etapa nacional de Mountain Bike a expectativa abrir novas oportunidades para o turismo campo-grandenses conforme destacou a superintendente de turismo da Sectur, Juliane Salvadori. “Estamos desenvolvendo uma campanha de ‘bem receber’ para acolher os turistas da melhor forma possível e que eles possam usufruir de todos os serviços e roteiros turísticos existentes em Campo Grande e na região, além de poder também aproveitar para conhecer a região do Pantanal e de Bonito”, afirmou.

Conscientização e preservação ambiental

Com tarefas definidas, a equipe do Governo do Estado já inicia os planejamentos para conscientização e preservação ambiental no Parque das Nações Indígenas. “Como em 2017, vamos trabalhar sem copos descartáveis e conscientizar os atletas participantes, assim como a população, a preservar cada vez mais o local, garantindo a limpeza do Parque e a vivência com os animais”, comentou Carlos Henrique Ferreira, Gestor Operacional e Assistência do Imasul.

Os Jogos Radicais Urbanos é uma realização da Prefeitura de Campo Grande em parceria com Governo do Estado e a previsão é abrir as inscrições dia 1 de setembro mantendo os valores de R$120 para Stand Up Paddle, R$100 para Corrida de Trilha e R$ 80 para Mountain Bike.