Transporte coletivo Prefeitura entrega 20 novos ônibus para atender o transporte coletivo urbano da Capital

A Frota de ônibus de Campo Grande foi renovada com mais 20 novos veículos. Desses, 10 são dotados com ar-condicionado e todos adaptados com elevadores. Esta é mais uma atuação que vem ao encontro dos compromissos da Administração Municipal com o bem estar da população campo-grandense.Acompanhado do diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno; diretor-presidente da Agereg, Vinicius Campos e do diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende; o prefeito Marquinhos Trad fez nesta manhã (24), a entrega dos ônibus, durante ato nos altos da Avenida Afonso Pena.

De acordo com o prefeito, em menos de um ano e oito meses de mandato a Prefeitura de Campo Grande entregou 110 ônibus e, com estes 20, garante a mobilidade dos passageiros que utilizam o transporte coletivo na Capital.

“Nós estamos ouvindo a população e atendendo as reivindicações. Dessa forma estamos melhorando a qualidade dos serviços da Capital e principalmente do transporte coletivo. Estamos avançando com os trabalhos e muitos ônibus contam com ar-condicionado e toda a frota com 100% de acessibilidade, ou seja, todos os ônibus com elevadores”, frisou Marquinhos.

O diretor do Consórcio Guaicurus considerou a cerimônia de entrega dos ônibus como uma oportunidade de prestar contas a população.

“Mesmo com a crise, o consórcio das empresas de ônibus da Capital está ampliando e renovando a frota. Nós estamos cumprindo o que está no contrato. O consórcio é uma empresa que emprega mais de dois mil funcionários e consome por mês mais de um milhão de litro de óleo diesel. Estes ônibus passarão por vistoria, serão emplacados e vão circular pela cidade ainda nesta semana”, informou João Rezende.

Para o diretor-presidente da Agetran, o dia de hoje foi muito especial, devido a Prefeitura ter cumprido o compromisso e renovado a frota dos veículos. “São mais 20 ônibus para renovação da frota, e com este trabalho nós damos mais dignidade para a população”, afirmou Janine de Lima Bruno.

Já o diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação disse que não basta ter elevador de acessibilidade, mas sim a garantia de que eles funcionem. “Para isso nós vamos fiscalizar e estamos intensificando as vistorias. A entrega dos ônibus é fruto do diálogo com o consórcio e a Prefeitura”, disse Vinícius Campos.

Para o coordenador da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, David Marques, a entrega dos ônibus representa o conjunto das ações realizadas pela Prefeitura às pessoas com algum tipo de deficiência.

“O transporte coletivo é contemplado no dia de hoje com esta questão de acessibilidade nos novos ônibus, com duas vagas para cadeirantes, plataforma de acessibilidade e espaço reservado para a pessoa com deficiência. Isso para nós é um avanço e sabemos que é o início e que muitas coisas estão por vir”, disse David.

Para o cadeirante e morador da Vila Margarida, Adriano de Lima, estes novos ônibus representam a garantia do direito de ir e vir e a mobilidade.

“A gente se sente mais tranquilo com estes veículos e não vamos ter a preocupação de saber qual veículo tem ou não o elevador que dá acesso aos ônibus. A gente tinha algumas dúvidas das viagens de certas regiões, agora não mais”, comemorou Lima.

Campo Grande conta com uma frota de 598 veículos em operação no transporte coletivo.

O Consórcio é formado pelas empresas: Viação Cidade Morena Ltda, Viação São Francisco Ltda, Jaguar Transporte Urbano Ltda e Viação Campo Grande Ltda.

Em Campo Grande, as empresas trabalham com a tarifa de R$3,70 para os ônibus convencionais e R$ 4,50 para os ônibus executivos.