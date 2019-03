TRÁFEGO Prefeitura facilita acesso a bairros na saída para Três Lagoas

Os motoristas que estiverem nos altos da Avenida Pena, perto do Parque das Nações Indígena, terão mais uma opção de acesso aos bairros localizados na saída para Três Lagoas. A Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) vai retirar 60 metros do canteiro central da Avenida Ministro João Arinos e transformar em pista. Assim, os veículos que estiverem subindo pela Rua Cacildo Arantes poderão fazer a conversão à esquerda na pista centro/bairro da João Arinos, que dá acesso ao Bairro Tiradentes e conjuntos habitacionais como Flamboyant, Arnaldo Figueiredo e Conjunto Maria Aparecida Pedrossian. Equipes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) já estão trabalhando na instalação do semáforo no futuro cruzamento.

Segundo o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, esta intervenção vai transformar a Rua Cacildo Arantes em mais uma ligação viária (sentido centro/bairro) entre o Parque das Nações Indígenas e a região leste da cidade.“Vai desafogar o trânsito na Rua Jeribá, onde hoje há estrangulamento do tráfego nos horários de pico, principalmente, na altura da rotatória com a Ministro João Arinos. A Rua Cacildo Arantes termina exatamente na pista bairro/centro da Avenida Ministro João Arinos. Se o motorista quiser seguir rumo à saída de Três Lagoas, terá que descer aproximadamente 600 metros e fazer a rotatória da Rua Jeribá”, explica.

Além desta intervenção, a Agetran tem promovido ajustes pontuais para melhorar a fluidez no trânsito em diferentes regiões da cidade. A partir desta semana, foi proibida a conversão a esquerda na Rua dos Andradas para os motoristas que vem pela pista bairro/centro da Avenida Duque de Caxias. Foram instaladas placas de sinalização e o motorista que fizer a manobra corre o risco de ser multado. Esta conversão, segundo técnicos da Agetran, estava prejudicando os motoristas que trafegam pela Avenida Lúdio Coelho para entrar na Rua dos Andradas e na pista centro/bairro, da Duque de Caxias.

O reforço na sinalização tem continuidade com a instalação de semáforos no cruzamento da Avenida Afonso Pena com Rua Espírito Santo e da Avenida Nasri Siufi com Rua Conde de Boa Vista.