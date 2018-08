Centro de Educação Infantil Prefeitura inaugura 101º Ceinf da Reme e contempla famílias da região do Centenário

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, acompanhado da vice-prefeita Adriane Lopes e da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, inaugurou oficialmente nesta quinta-feira (30), o Centro de Educação Infantil (Ceinf) do Jardim Centenário, que recebeu o nome de Professor Valdomiro Alves Gonçalves, em homenagem ao educador e deputado que faleceu em 2016, aos 80 anos.

O Ceinf é o 101º da Rede Municipal de Ensino (Reme) e abriga os alunos do Ceinf Aero Rancho II, que estudavam em um prédio pertencente à Secretaria de Assistência Social (SAS). Agora, a unidade conta com 8 salas de aula, do berçário ao Pré 1.

A obra estava interrompida desde 2012 e foi retomada este ano pela Prefeitura, que está priorizando a conclusão de unidades com mais de 50% de conclusão.

Durante a inauguração, o prefeito Marquinhos Trad destacou as 220 obras entregues no mês de aniversário da Capital e fez uma homenagem à família do professor Valdomiro por meio de uma retrospectiva da carreira política do homenageado, enaltecendo seu trabalho em prol da comunidade, em especial seu legado na Educação

“Foi um homem de valor, que soube representar com probidade e dignidade nossa cidade o Estado. O Valdomiro foi um homem público irretocável, correto e conciliador, que muitas vezes abriu mão de seus projetos pessoais em prol da comunidade”, destacou o prefeito.

Emocionada, a esposa do professor, Nalda Pereira Gonçalves, marcou presença no ato ao lado de familiares e ressaltou o amor que o marido tinha pelas crianças. “O Valdomiro lutou muito para estudar e sempre defendeu a importância de investir na Educação básica. Essa homenagem não poderia ter sido feita em um espaço mais adequado”, comentou.

Conforto

A unidade contempla a população de toda a região do Jardim Centenário, incluindo os bairros Aero Rancho, Iraci Coelho e até Jardim Colorado. Orçada há oito anos em R$ 4.192.082,68, a obra custou R$ 5.817.132,14, já que foi necessário realizar um reajustamento das planilhas, que estavam defasadas. Também houve prejuízos com a ação de vandalismos e furto de materiais. O FNDE entrou com R$ 2.644.763,82, enquanto a contrapartida da Prefeitura foi de R$ 3.172,368,32

Com oito salas de aula, o Ceinf conta com uma área construída de 1.211 metros quadrados. As salas possuem área de repouso e solário individual. Já as salas de berçário possuem banheiros internos, proporcionando maior conforto aos bebês. As crianças ainda dispõem de sala de multimídia, brinquedoteca, biblioteca, playground e um espaço de integração para que os profissionais realizem diversas atividades, promovendo a integração entre as faixas etárias.

A unidade também conta com secretaria, refeitório, lactário para os berçários e cozinha.

O Ceinf também ganhou um parquinho de pneus, construído por meio do projeto Arte com Pneus, realizado pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (DEAC) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), através de parceria com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). O espaço conta com oito peças, entre triciclos, um quadriciclo, duas motos, centopeia, triângulo e escalador, todos montados por detentos do regime semi-aberto do Presídio de Segurança Máxima.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, destacou a parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos na entrega das três unidades de educação inauguradas desde o início da gestão, além do Ceinf do Jardim Noroeste, que será inaugurado nesta sexta-feira (31). “Agradecemos muito a sensibilidade do prefeito Marquinhos Trad, que ao assumir, ano passado, teve a sensibilidade de retomar as obras que estavam paradas. Aos poucos vamos entregar todas elas, sempre com foco na excelência do ensino oferecido”, afirmou a secretária

.

Para as mães que levaram os filhos nesta quinta-feira pela primeira vez no prédio novo, os espaços amplos e as salas de recursos pedagógicos foram os elementos que mais renderam elogios. “Essa riqueza de material é importante desde o berçário porque tudo isso desperta a curiosidade e estimula o aprendizado”, disse a auxiliar de arquivo Talita Maria dos Santos, mãe do pequeno Gabriel, de 2 anos.

A vendedora Adrieli Ferreira de Medeiros, mãe das gêmeas Ketelin e Evelyn, de quatro anos, disse que ficou emocionada ao chegar à unidade e ver o conforto que os espaços proporcionam aos alunos. “Adorei os livros e a brinquedoteca. Vai melhorar muito a mobilidade delas. Fiquei muito feliz em ver essa obra concluída porque agora as crianças estão em um espaço adequado”, ressaltou.

A equipe de funcionários do Ceinf totaliza 39 funcionários, entre professores, cozinheiras, assistentes administrativos e auxiliares de serviços diversos. O quadro também conta com 16 assistentes de Educação Infantil e uma coordenadora pedagógica para atender oito turmas do berçário até a Pré-Escola.

Também participaram da inauguração, a secretária-adjunta de Educação, Soraia Campos, superintendentes da Semed, o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fioresi e os vereadores Valdir Gomes e Dharleng Campos, além de profissionais da Reme.

Homenagem

O professor Valdomiro Alves Gonçalves, que empresta o nome ao Ceinf, nasceu em Paranaíba em 1935 e após formar-se em Direito, exerceu a função de professor em Cassilândia. Ao ingressar na carreira política, elegeu-se deputado estadual pelo então Mato Grosso uno em 1967 e permaneceu por dois mandatos. Ele também exerceu o mandato de deputado federal de 1975 a 1978 e após a criação do Estado, tornou-se deputado por Mato Grosso do Sul de janeiro de 1979 a janeiro de 1983. Valdomiro Gonçalves retornou à Assembleia Legislativa em janeiro de 1991 e exerceu mandatos até janeiro de 1999.