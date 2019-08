EMEI Prefeitura inaugura EMEI no Santa Fé e projeta mais três para o mês de agosto Secretária ainda confirmou que há um grande déficit na lista de espera

Inauguração Emei do bairroSanta Fé Foto: PMCG

Aconteceu nesta manhã de quinta-feira (8), a inauguração da EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) na Rua Antônio Maria Coelho no bairro Santa Fé de Campo Grande. A instituição receberá o nome da professora Emy Ishida Nogueira, falecida em novembro de 2013 e atenderá cerca de 250 crianças na Capital.

O evento faz parte da programação em comemoração aos 120 anos de Campo Grande. De acordo com a secretária da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), Elza Fernandes, até o final do mês serão entregues mais três obras que estão previstas para os bairros Nascente do Segredo e Vespasiano Martins e, no distrito de Anhanduí.

“Todas as EMEIS atendem cerca de 250 crianças, apenas a Anhanduí atenderá 150”, explica Elza. Segundo a secretária, há um grande déficit na lista de espera de matrículas nas EMEIS de Campo Grande. “ Esse déficit contabiliza mais de 6 mil crianças. O nosso objetivo é que até 2020, pelo menos 60% dessa lista seja amenizada”, revela.

Contente com a inauguração, a manicure Aline Valeijo da Silva conseguiu matricular sua filha de 2 anos na nova EMEI. Moradora do bairro Mata do Jacinto, Aline não conseguiu vaga nas EMEIS mais próximas à sua residência e comemora a nova instituição de ensino. “Minha filha estava na lista de espera por essa vaga. Por conta disso, perdeu um semestre de estudo. Uma amiga me avisou dessa inauguração, solicitei e consegui uma vaga”, explica a manicure.

Outras duas EMEIS serão inauguradas em Campo Grande até o final deste mês. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação, desde 2017 foram inauguradas 8 unidades que atendem por volta de 12 mil crianças já existentes na cidade.

Novo Emei, antigo Ceinf

A Prefeitura publicou nesta quinta-feira (8) um aditivo de R$ 297 mil no valor de construção da obra de um Ceinf na Vila Popular que estava em andamento. A previsão era de que o gasto inicial seria pouco mais de R$ 2,1 milhões e com o valor acrescido, a obra chega em pelo menos R$ 2,4 milhões.