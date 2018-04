Educação Prefeitura inicia projeto de monitoramento de alimentos nas escolas municipais

Com o objetivo de monitorar a entrada e saída de alimentos que são destinados às escolas municipais de Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), iniciou o projeto piloto do Sistema Gerenciamento de Cardápios e Estoques (Gecar).

A partir dessa implantação, a Agetec, em colaboração com a Superintendência de Abastecimento Alimentar (Suali), deu um passo em direção ao maior controle do estoque das instituições. Para o Diretor-Presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso, “a transparência no processo otimizará a distribuição dos alimentos, gerando economia e celeridade, que é o anseio de todo gestor moderno”.

O Diretor de Atendimento e Suporte da Agetec, Rodrigo Lauletta Pereira, explica que “o sistema disponibiliza a visualização do estoque da Suali e de todas as instituições associadas, como escolas e Ceinfs, permitindo que a administração municipal gerencie a quantidade de alimentos adquiridos e enviados e monitore como cada instituição está utilizando os produtos”.

A implantação foi iniciada em março deste ano e contou com a participação de três escolas, selecionadas pela Superintendência de Abastecimento Alimentar, para participarem do piloto: E.M. Major Aviador Yjuca Pirama, E.M.Santos Dumont e E.M. Osvaldo Cruz.

“As escolas foram extremamente receptivas com a nossa equipe e se mostraram dispostas a utilizarem o sistema, se adaptando aos novos processos”, comentou Carolina Fragoso, técnica em sistemas da Agetec. Após o período piloto, será analisada a possibilidade de implantação nas demais instituições da rede municipal.

Para o superintendente da Suali, Cassiano Cangussu, a parceria com a Agetec é importante para o sucesso do sistema. “Vimos a importância de aplicar a tecnologia no gerenciamento dos produtos que vão para as escolas. Além da economia, temos qualidade nos estoques e no processo, desde a cotação ao alimento pronto para ser servido”, disse.