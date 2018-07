Fundo de Apoio à Comunidade Prefeitura já beneficiou 8.800 famílias com cobertores doados pelo FAC

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), com apoio da Prefeitura de Campo Grande, já entregou 8,8 mil cobertores e roupas às famílias carentes da Capital. Somente, no último mês foram entregues quatro mil cobertores.

Todas as regiões de Campo Grande foram beneficiadas com as entregas que incluíram bairros como: Bom Retiro, Assentamento Três Corações, Assentamento Roda Viva, Bálsamo, Região do Rita Vieira, Loteamento do Vespasiano Martins, Josá Teruel, Canguru, Estrela do Amanhã, Pioneira, Unidade Vicentina, Rancho Alegre, Anhandui, Coophavila, Ouro Verde, Ouro Fino, Nova Lima, Moreninhas, Serro Azul, Aero Rancho, Oscar Salazar, Jardim das Hortênsias, Samambaia, Estrela do Sul, Nashville, Santa Emilia, Campo Alto e Vila Fernanda.

Dona Cleude dos Santos, 59 anos, foi uma das contempladas. Ela ganhou dois cobertores em entrega feita no Jardim canguru e contou porque foi buscar a doação.

“Vim buscar uma coberta pra mim e para o meu marido. Passamos muito frio nos últimos dias e essa doação vai nos ajudar muito”, agradeceu.

Quem também foi pegar cobertores para a família foi Vanessa dos Santos. Mãe de duas meninas, uma de 2 e outra de 9 anos, ela contou que o frio foi difícil de aguentar.

“Não estava preparada para tanto frio. Essas cobertas vão nos ajudar muito. Agora vai ficar bem mais quentinho”, disse.

A Secretaria de Assistência Social do Município também foi contemplada com diversas unidades para serem distribuídas nos CRAS e para os moradores de ruas acolhidos no Cetremi.

As entregas ganharam reforço em junho após o recebimento de 12 mil cobertores, de uma parceria com o Governo do Estado. O FAC ainda faz arrecadações pelas Campanha do Agasalho “Doar faz bem ao Coração”, “Feijoada do FAC”, Projeto “Ajuda do Bem”, entre outros promovidos pelo Fundo que têm como objetivo arrecadar roupas e donativos para compras de cobertores para poder esquentar as famílias carentes de Campo Grande.