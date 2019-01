Trânsito Prefeitura já trocou 42 semáforos e planeja investir mais R$ 8,5 milhões para modernizar sinalização

Com recursos do Programa Pró-Transporte, a Prefeitura de Campo Grande projeta investimento, até o final de 2020, de R$ 8,5 milhões na modernização do sistema semafórico. Já foram aplicados R$ 1,3 milhão na troca de 42 equipamentos antigos, alguns com mais de 20 anos de utilização. A mudança já foi feita nas ruas Pedro Celestino, Padre João Crippa e 13 de Maio. Outros 178 conjuntos semafóricos serão substituídos, em um investimento de mais R$ 5,5 milhões. As ruas José Antonio e Bahia serão as próximas ruas, que receberão novos sinaleiros.

O projeto do Pró-Transporte, segundo o diretor geral da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine Bruno, destinou R$ 6,9 milhões para a substituição de metade dos antigos semáforos em funcionamento na cidade e R$ 3 milhões, que está em processo de montagem, para uma central de monitoramento.

A central será uma ferramenta fundamental para garantir agilidade na manutenção dos equipamentos com focos queimados ou funcionamento de forma intermitentes, por exemplo, situação que acaba gerando confusão na travessia dos cruzamentos.

Cada semáforo tem um controlador para permitir o sincronismo dos tempos, a chamada onda verde. Na 14 de Julho, por exemplo, haverá disponibilidade de internet wi-fi. Com a instalação de fibra ótica, será possível regular praticamente em tempo real, à distância, os tempos dos semáforos conforme o maior fluxo de veículos que muda de sentido, bairro-centro pela manhã e centro-bairro, no início da noite, quando as pessoas estão voltando do trabalho.

Além do quadrilátero formado pelas avenidas Fernando Côrrea da Costa, Ceará, Mato Grosso e Calógeras, o projeto contemplará as principais vias de acesso a todas as regiões da cidade, como Bandeirantes, Brilhante, Ernesto Geisel, Gury Marques, Costa e Silva, Cônsul Assaf Trad, Mascarenhas de Moraes, Euler de Azevedo, dentre outras.

Onda Verde

Junto com a substituição dos semáforos, a Agetran vem instalando a Onda Verde, que já está funcionando na Ceará; Afonso Pena; 13 de Maio; Calógeras; José Antônio e Antônio Maria Coelho. Nas próximas etapas a sincronização será feita nas avenidas Fernando Côrrea da Costa e Mato Grosso. Mantendo uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, o motorista “encontrará” o verde em praticamente todos os cruzamentos, o que garante fluidez ao tráfego.

Novos semáforos

Desde novembro, a Agetran instalou 10 semáforos e já tem programados mais três. São locais onde os estudos técnicos constataram a necessidade do equipamento para regular o trânsito e evitar acidentes.

Os novos semáforos instalados:

Rua da Divisão com Raquel de Queiroz

Antônio Rahe / Cônsul Assaf Trad

Pernambuco / Rua Brasil

Euclides da Cunha/Goiás

José Antônio/Pernambuco

13 de Maio/Pernambuco

Rio de Janeiro/ Júlia Maksoud

Eduardo Santos Pereira/ Pedro Celestino

Rua das Garças/ Padre João Crippa

Olímpio Krafke /Alberto Araújo

Em instalação:

Avenida das Bandeiras/ Esso

Ana Luíza de Souza/Itapemirim

13 de Maio/General Mello