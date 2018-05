Prefeitura lança novos programas e entrega certificados para 400 jovens

Na próxima quinta-feira (3), a partir das 18h30, a Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), da Prefeitura de Campo Grande, realiza, na Câmara de Vereadores da capital sul-mato-grossense, o evento Ações para a Juventude. Serão entregues certificados para mais de 400 jovens que se formaram nos cursos oferecidos pela entidade; será lançado dois novos projetos; posse do Conselho Municipal de Juventude e a divulgação do calendário de atividades do Cursinho Levanta Juventude.

Durante o evento, será realizada a entrega dos certificados para os estudantes oriundos das atividades na sede do órgão público, participantes das 9ª a 20ª turmas do Telecentro da Juventude, formadas entre os dias 4 de dezembro e 27 de abril. Cada curso tem a duração de cinco dias e capacita os participantes nas modalidades de Secretariado Executivo, Departamento de Pessoal e Tecnologias, proporcionando um amplo e completo conhecimento sobre a área de atuação.

“O Telecentro da Juventude é um dos pilares dos programas da Subsecretaria e qualifica os jovens para os principais ramos do mercado de trabalho campo-grandense. Muitos jovens que passaram por aqui estão empregados e se destacando em seus locais de trabalho”, disse o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira.

Entre os estudantes dos cursos que receberão a certificação está o empresário da área de comunicação, Cleider de Souza Costa, 67 anos. Ele descobriu que poderia se capacitar por meio de uma indicação, fazendo as atividades da modalidade Tecnologias. De acordo com ele, o curso foi um dos mais completos que já fez. “Trouxe informações que não tinha e embora trabalhe com tecnologia, aprendi muitas coisas novas”, explicou.

Novos programas

Durante o evento na Câmara, também serão lançados dois novos projetos, sendo um criado pelo Governo Federal e outro feito em parceria com institutos sociais da capital. O primeiro refere-se ao programa Inova Jovem, que atenderá 25 jovens negros que se encontram em vulnerabilidade social, proporcionando condições de se capacitarem na área do empreendedorismo, oferecendo consultoria para alavancar as empresas. As atividades acontecerão no espaço Living Lab, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“Esse programa vai ao encontro das necessidades dessa parcela da população, que muitas vezes encontra dificuldades para se destacarem ou se desenvolverem. Agregar projetos como estes é valorizar o cidadão de forma geral, sem discriminação, e incentivando a construção profissional e psicossocial desses jovens”, ressaltou Nogueira.

Já o Curso de Especialização em Atendimento em Vendas, desenvolvido em parceria com os Institutos On e TSALEAH, visa à formação profissional de 300 jovens para melhorarem as habilidades na abordagem às pessoas e na conclusão de uma venda. O objetivo do encontro é oferecer técnicas modernas de relação com as pessoas, melhorando a qualidade da prestação dos serviços no comércio e fomentando a qualificação dos jovens no mercado de trabalho. As atividades acontecerão na Faculdade Estácio de Sá.

No dia do evento, na Câmara dos Vereadores, a Subsecretaria disponibilizará funcionários para orientarem as pessoas com relação a possíveis dúvidas e realizarem as inscrições em ambos os cursos.

Enem

Investindo em uma lacuna na juventude campo-grandense, que não encontra um curso gratuito para revisão das matérias para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Subjuv lançará também a programação oficial do Cursinho Levanta Juventude. O projeto é desenvolvido pela Subjuv em parceria com professores renomados de Campo Grande, promovendo o reforço nas principais matérias cobradas pela avaliação nacional. Serão 250 vagas destinadas a jovens estudantes de escolas públicas e as aulas acontecerão de junho a novembro no auditório do bloco 5 na sede da universidade Uniderp.

“Na primeira turma que fizemos no ano passado, tivemos mais de 300 inscritos e, pelas respostas que tivemos, em torno de 10% do pessoal que participou obteve bons resultados no Enem e nos vestibulares particulares que fizeram”, destacou o subsecretário.

Além disso, a noite também será reservada para a posse do novo Conselho Municipal de Juventude, formado por 10 entidades que atuam no desenvolvimento de ações que contribuam com a formação psicossocial do jovem campo-grandense.

“O evento Ações para a Juventude é uma oportunidade de apresentar nossas ações junto à comunidade campo-grandense, direcionadas a comunidade jovem, oportunizando valorização ao público jovem, obedecendo aos preceitos da administração pública, atuando no planejamento e execução dos projetos, tendo em vista a melhoria contínua ofertada à sociedade”, disse o coordenador de Ações e Projetos da Subjuv, Wilson Lands.