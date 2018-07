Campo Grande Prefeitura lança primeiro concurso para estudantes de Arquitetura e Urbanismo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação (Emha), e apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), vai promover o 1º Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Capital. O objetivo da iniciativa é selecionar, premiar e divulgar propostas inovadoras e sustentáveis de ideias em projetos de urbanização e arquitetura de habitação de interesse social feitos por estudantes para atender a sociedade campo-grandense. O edital foi divulgado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na última sexta-feira (29).

O concurso visa ainda promover o debate e a reflexão sobre o desenvolvimento urbano na cidade de Campo Grande, no meio acadêmico, com a participação de professores e estudantes, com foco na questão habitacional de interesse social.

Orientado para as questões de melhoria da qualidade de vida da população mais carente, os acadêmicos devem apresentar propostas que identifiquem soluções arquitetônicas e urbanísticas que promovam a melhoria das condições de habitabilidade no município.

Para o diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto, o prêmio é um incentivo e pretende levar as discussões e problemáticas enfrentadas pelo Poder Público para que os estudantes participem e sejam protagonistas desse processo em busca de soluções eficazes e contundentes para a pasta de habitação e do desenvolvimento social de Campo Grande.

“Acreditamos que os estudantes devem participar ativamente dessas discussões, já que, como futuros profissionais da área, é necessário um olhar peculiar e sensível de inovação, tecnologia e pesquisa sobre os temas que envolvem a habitação de interesse social. Isso deve, sob o nosso ponto de vista, ser estimulado desde a formação do cidadão, ou seja, em meio ao ambiente acadêmico”, destacou Enéas Netto.

Inscrições:

De 29 de junho a 13 de agosto, acadêmicos regularmente matriculados em cursos superiores de graduação em Arquitetura e Urbanismo, ministrados em Instituições de Ensino no município de Campo Grande poderão se inscrever pelo site www.campogrande.ms.gov.br/emha onde consta o regulamento completo para a apresentação de propostas, que deverão der encaminhadas para o e-mail campograndebemmelhor@gmail.com.

A premiação acontecerá no de 23 de agosto.