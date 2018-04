Prefeitura lança projeto para revitalizar pólos empresariais

Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, lançou nesta quinta-feira (12) o projeto Reviva os Pólos Empresariais, em parceria com Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural.

O projeto vai realizar limpeza da área comum, remoção de lixo, substituição das placas do Prodes, limpeza dos lotes e identificação das entradas principais dos pólos.

IMG_8002O Pólo Empresarial Oeste, na saída para Terenos, foi o escolhido para as primeiras ações, e para o lançamento do projeto. Com 234 hectares, o Pólo Oeste possui 153 lotes com 46 empresas instaladas, gerando 4 mil empregos diretos. A limpeza do local foi iniciada e conta com ajuda de equipamentos cedidos pela Sisep e pela Agraer. Os demais serão contemplados nas próximas semanas.

“A economia brasileira está dando sinais de reaquecimento, motivo suficiente para que as empresas tenham expectativa maior quanto ao aumento de produção e, consequentemente, aumento nas vendas”, disse o secretário da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, justificando a necessidade do Poder Executivo estar mais perto do setor produtivo neste instante, apoiando os projetos de revitalização.

“As empresas são guerreiras – disse o secretário – e esperam atitude proativa da nossa parte para que tenham vitalidade suficiente para superar os obstáculos”, emendou

Em pouco mais de 14 meses da atual administração o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon) já aprovou 86 projetos, que representam quase R$ 600 milhões de investimentos e criação de cerca de 2.800 empregos.

A Câmara Municipal também tem papel importante nesse processo de aprovação dos projetos protocolados através da Lei do Prodes, fato citado pelo vereador João César Mattogrosso presente ao evento.

IMG_8034“Estamos atentos aos projetos que chegam à Câmara porque queremos entregar à população uma cidade muito melhor. Sabemos também quanto é importante a presença da Prefeitura no apoio aos Pólos Empresariais. Entendemos ainda ser fundamental a união dos empresários na apresentação de demandas visando melhorias para os Pólos”. Também presente ao evento, o vereador Airton Araújo reconheceu que o prefeito Marquinhos Trad vem fazendo um governo sério e que está no caminho certo para transformar Campo Grande. “O prefeito está governando com muita responsabilidade e oferecendo condições favoráveis para que os empresários possam crescer e fortalecer o sistema produtivo em Campo Grande”, disse o vereador.

Os outros parceiros da Sedesc em projetos de interesse das empresas locais – A Fundação Social do Trabalho e o Instituto Mirim – foram representados no evento pelos seus dirigentes Cleiton Franco e Cláudia Penteado.

O evento de hoje foi realizado nas dependências da NC Transportes, empresa que cedeu espaço para estacionamento de todo o maquinário a ser utilizado.