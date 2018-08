Assistência Social Prefeitura lança serviço do BPC e entrega sete veículos para atender a assistência social

Na manhã desta terça-feira (28), a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) lançou os serviços de Atualização Cadastral e Isenção do BPC e entregou sete veículos, aquisição da SAS e IGD Bolsa Família, para o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e atendimento das pessoas e famílias beneficiárias do Bolsa Família.

Durante a entrega o prefeito Marquinhos Trad destacou que os serviços atendem os idosos acima de 65 anos e as pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (PBC), popularmente conhecido como LOAS. “O Cadastro único reúne informações acerca de 110.403 famílias de baixa renda em Campo Grande e é utilizado como ferramentas para políticas sociais de redução da pobreza e das desigualdades sociais”, lembrou.

O secretário da SAS Luiz Mário reforça que o BPC, criado há quase 20 anos, garante aos idosos, acima de 65 anos, e as pessoas com deficiência, com renda inferior a ¼ do salário mínimo, o pagamento mensal de um salário mínimo. É um benefício da Política Nacional de Assistência Social, coordenado pelo MDS e operacionalizado pelo INSS.

“Com o intuito de orientar e auxiliar os beneficiários do BPC da necessidade de se cadastrarem ou fazerem a atualização cadastral, a Gestão Municipal da Assistência Social tem papel fundamental na divulgação dos prazos e das repercussões decorrentes do não cadastramento”, diz Luiz Mário

Em Campo Grande são 4.462 idosos e 3.520 pessoas com deficiência (PCD), totalizando 7.982 a serem inseridos no Cadastro Único.

O Cadastramento pode ser feito até dezembro de 2018 nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Convivência ou na SAS. Após essa data, as famílias que não estiverem cadastradas terão o seu benefício suspenso.

Visando reforçar e ampliar a difusão de informações será realizada uma ação com a presença de autoridades e profissionais da área e a adoção de estratégias de comunicação distribuídas nas sete macrorregiões que incentivem os beneficiários do BPC a procurarem os postos de atendimento do Cadastro Único.