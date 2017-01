Cidade Prefeitura presta contas e resolve impasse com MPT

A Prefeitura de Campo Grande participou, na manhã desta sexta-feira (9), de Audiência Designada, no Ministério Público do Trabalho, para esclarecer procedimentos investigatórios que o MPT promoveu devido à denúncias de não pagamento do salário de dezembro, décimo terceiro, férias e outras verbas trabalhistas.

Os dividendos, que eram referentes à gestão anterior, foram pagos já na primeira quinzena deste mês. “Fomos prestar contas do que a gente já realizou. Assim que o prefeito tomou posse, na primeira semana, buscou a solução no âmbito estadual, naquela audiência do dia 13 de janeiro, e já no dia 16 ele promoveu o recolhimento e o pagamento de todos os débitos trabalhistas, férias e 13º salário”, explicou o procurador-geral do município, Alexandre Ávalo.

O procurador-geral ressaltou que a audiência surpreendeu o MPT por conta da prestação imediata de contas, apresentando tudo o que foi resolvido. “O objeto da denúncia, da audiência, já foi resolvido no que tange a prefeitura, ao Município de Campo grande. Não há mais nenhuma pendência com relação a isso”, esclareceu.

Ele ainda pontuou que caso o Município não tivesse quitado as verbas trabalhistas, poderia gerar um processo na Justiça. “A Prefeitura quitou antes de ser intimada para esta audiência e teve uma postura pró-ativa. Adiantou o problema. Resolveu o problema antes dele surgir”, afirmou.

Nos próximos dias o procedimento deve ser arquivado. Participaram da audiência o prefeito Marquinhos Trad, o procurador-geral do Município, Alexandre Ávalo, e representante da Omep e Seleta.