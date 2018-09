Pavimentação Prefeitura programa para a próxima semana recapeamento da Tamandaré

A Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) já expediu ordem de serviço e provavelmente na segunda-feira (24) será iniciada uma nova frente de recapeamento que cobrirá quase 11 quilômetros (10,9 km).

Segundo o secretário Rudi Fiorese, será refeito o pavimento em trechos das Avenidas Tamandaré e Euler de Azevedo, além de toda a extensão da Rua Fernando Noronha (2,7 km). Esta é uma via lateral ao Cemitério Santo Amaro, ligação entre as avenidas Tamandaré e Presidente Vargas.

O investimento previsto é de R$ 5,4 milhões, recursos do PAC Pavimentação, que também cobrirá o recapeamento das Ruas Miguel Vieira, Joaquim Lacerda e Cerejeira, na região dos Altos do São Francisco , onde foi feito o micro revestimento na Rua Cotegipe, acesso ao conjunto habitacional Coophasul.

Na Avenida Euler de Azevedo, onde o serviço já foi feito na pista centro/bairro, entre a Avenida Presidente Vargas e a rotatória da Rua Tamandaré; o projeto contempla uma extensão de 3,2 quilômetros, abrangendo a pista centro/bairro da Avenida Presidente Vargas até a AvenidaTamandaré e o trecho final da Euler até a Avenida Ernesto Geisel.

Com esta etapa do recapeamento, toda a extensão da via será sido revitalizando, complementando a duplicação que o Governo do Estado. Da Avenida Presidente Vargas até a MS-080, até a altura da futura rotatória de acesso ao braço do macroanel que a Prefeitura está implantando entre as saídas de Rochedo e Cuiabá.

Na Avenida Tamandaré o recapeamento está programado para um trecho de 4,6 km, entre a Rua Teodoro Roosevelt e a Avenida Júlio de Castilho. A obra complementa o recapeamento executado na Tamandaré até a UCDB, dentro do Complexo Jardim Seminário. Para 2019 a Prefeitura instalar semáforos na rotatória da Tamandaré/Euler de Azevedo, projeto similar ao implantado nas rotatórias da Avenida Mato Grosso/Nelly Martins e da Gury Marques com Interlagos.

Recapeamento

Nos últimos 19 meses a Prefeitura executou mais de 35 quilômetros de recapeamento, com recursos do PAC Mobilidade Urbana (corredor Guia Lopes/Brilhante) e do PAC Pavimentação, abrangendo as Avenidas Mato Grosso; Hiroshima; Desembargador Leão Neto do Carmo; Ruas Antônio Maria Coelho, dentre outras, na área do Complexo Mata do Jacinto Etapa D.

No Nova Lima etapa A, já foi recapeada a pista bairro/centro da rotatória do macroanel até a Rua Marques de Herval e está previsto o recapeamento e duplicação da Avenida Zulmira; Jerônimo de Albuquerque e Marques de Herval.

Está em licitação o recapeamento da Avenida Bandeirantes e quanto estiver aprovada a reprogramação do Complexo Atlântico o, será refeito o asfalto da Avenida Presidente Castelo Branco.