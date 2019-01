Prefeitura promove Concurso de Miss e Mister Indígena para valorizar cultura

O prefeito Marquinhos Trad entregou o troféu aos vencedores e falou da importância de se promover a cultura.

“Hoje estamos aqui entregando esta premiação que é muito importante para resgatar e promover a cultura indígena dentro das aldeias urbanas”, afirmou.

Escolhido como Mister Indígena, Jean Antônio, de 18 anos, da Aldeia Marçal de Souza, falou sobre a importância do evento para a promoção da cultura indígena.

“Fiquei muito feliz por ter ganhado esse concurso e a importância dele é porque resgata a nossa cultura que está muito desaparecida ultimamente. Alem disso, apresenta a beleza indígena para as pessoas”, disse.

Cacique da Aldeia Marçal de Souza, Daniel da Silva, viu o evento com alegria e se disse satisfeito por ter um representante entre os escolhidos.

“Levamos o Mister, a Tainá, da comunidade vizinha, levou o Miss. Vemos isso com muita importância, porque resgata a autoestima da nossa comunidade. Estamos na cidade, temos situações muito vulneráveis para nossos jovens, e eventos como este que a prefeitura está promovendo dá a oportunidade de se manter nossa cultura e divulgar cada vez mais”, afirmou.

Já o cacique José Augusto Limbu, que representou a vencedora Tainá Fonseca, da Aldeia Urbana Estrela do Amanhã, afirmou ser necessário haver eventos como este para promover a cultura indígena.

Muito importante para nós esse concurso, parabenizo a equipe e o prefeito por divulgar a cultura indígena aqui em Campo Grande. “Nós somos considerados urbanos, embora não deixemos de ser indígena e é muito importante falar da nossa cultura”, concluiu.

O concurso aconteceu no mês de dezembro e participaram três concorrentes para Mister Indígena e cinco para o Miss Indígena. O objetivo do evento é promover e resgatar a cultura indígena. Participaram do evento as aldeias Marçal de Sousa, Estrela do Amanhã, Água Funda e Santa Mônica.