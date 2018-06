Prefeitura promove curso de capacitação profissional na região do Bandeira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, abriu na tarde da última segunda-feira (18), a 18ª turma do Curso de Capacitação Profissional, realizado na Universidade Anhanguera, no Bairro Chácara das Mansões, na região Leste da capital sul-mato-grossense.

O curso promove palestras e dinâmicas, que acontecerão até a próxima sexta-feira (22), onde destaca a necessidade do jovem em mudar a realidade em que vive e pensar em alcançar objetivos maiores.Com a plateia composta por 164 jovens, principalmente estudantes das escolas estaduais dos bairros Universitário (Cohab), Pioneiros, Parati e Moreninhas (Cidade Morena), além de pessoas de outras ações da Subjuv, o subsecretário Maicon Nogueira ressaltou que é preciso enxergar de outra maneira as metas da vida.

“Somos bombardeados por coisas que nos retraem o tempo todo. Até dentro da nossa família. Nossos pais são de outra época onde os sonhos eram medianos. Precisamos nos livrar desse tipo de pensamento. Temos que parar de pensar que se ganhamos mais do que nossos pais, já estamos no lucro. Temos que sonhar mais alto!”, disse.

Com o crescimento no número de inscritos a cada edição, o subsecretário buscou novas parcerias para levar o programa para todas as regiões de Campo Grande. As mudanças de locais das palestras têm permitido que jovens de vários bairros tenham acesso a conteúdos que podem transformar a vida de cada um deles.

Durante esse ano, a Subjuv já realizou a ação nas Universidades Novoeste e Uniderp, ambas na região central, e no Shopping Bosque dos Ipês, na região Norte de Campo Grande.

Para Jhoni Ramos de Oliveira, 26 anos, participar de um evento como este já mostrou que é possível pensar de maneira diferente. Chamado ao palco pelo palestrante Oswaldo Neto, que abordou o tema da ciência do poder pessoal, para que pudesse expressar quais eram seus sonhos, o jovem destacou que quer trabalhar no ramo da alimentação, já que gosta muito de cozinhar.

Ele ressaltou ainda que não teve muitas oportunidades para participar de palestras como as oferecidas pela Subsecretaria e que foi muito motivador o modo como o palestrante repassou as informações.

“Foi muito boa a palestra e me impactou muito. Estou com o coração muito motivado e com a mentalidade totalmente diferente. Foi bastante importante”, explicou.

O jovem está participando do curso juntamente com a namorada, Lara Camila Dias Lopes. Ela o convidou para se inscrever no Curso de Capacitação Profissional após ver uma divulgação nas redes sociais.

Lara disse também que já havia participado do Curso de Especialização em Atendimento e Vendas, promovido pela Subjuv, em parceria com dois institutos campo-grandenses, que foi realizado no início do mês de junho.

“O interesse dos jovens em aprender é fundamental. Estamos oferecendo as oportunidades para que eles possam aprender algo a mais e se destacar no futuro”, disse Nogueira.