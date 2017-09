De cara nova Prefeitura publica chamamento para quem tenha interesse em supervisionar as obras de requalificação

Foto: Divulgação/ PMCG

A prefeitura publicou na quinta-feira (31) nos diários da União, Estado e Município, além de jornal de circulação nacional e site internacional do BID, a proposta de manifestação de interesse para a contratação de serviços relativos às duas supervisões das obras do Programa Viva Campo Grande II, com base nas políticas de aquisições do Banco Interamericano Desenvolvimento.

A diretora-executiva de Planejamento e Gestão Estratégica, Catiana Sabadin, explica que as contratações de supervisão de obras são exigências do Contrato de Empréstimo assinado com o BID e não devem se confundir com a contratação da execução das obras, que também serão licitadas.

“As obras já estão definidas e os orçamentos em fase de conclusão envolvem, no caso do Centro, a Rua 14 de Julho, as transversais e as demais obras de infraestrutura que serão executadas no centro. No caso da supervisão de mobilidade/pavimentação, as obras que serão supervisionadas envolvem os corredores de transporte e a pavimentação de bairros de Campo Grande”, justifica Catiana.

Ainda conforme informou a diretora de Planejamento, os valores das duas supervisões não são divulgados, obedecendo às Políticas de Aquisições do BID. “Após o recebimento das manifestações de interesse das empresas, a comissão de licitação forma uma lista de seis empresas, as quais receberão o edital com todas as informações necessárias para a elaboração das propostas de técnica e preço”.

De acordo com as publicações, disponíveis a partir da página 13 da edição nº 4.989 do Diogrande, as manifestações de interesse das empresas deverão ser entregues até o dia 30 de setembro, na Unidade Gestora do Programa – UGP. As empresas consultoras serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Requalificação

As obras de Requalificação Urbana da área central de Campo Grande/MS compreendem o trecho da Rua 14 de Julho, entre as Avenidas Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso, e as vias adjacentes. Para as obras da Rua 14 de Julho, estão previstas as intervenções: execução das redes de energia elétrica e telecomunicações subterrâneas, execução das redes de drenagem, redes de distribuição de água e esgotamento sanitário, rede de gás natural, pavimentação nas pistas de rolamento, ampliação, padronização e calçamento dos passeios públicos, acessibilidade, sinalização viária, iluminação pública, mobiliário urbano, paisagismo.

As intervenções nas ruas adjacentes compreendem: padronização das calçadas, acessibilidade, mobiliário urbano, sinalização viária, paisagismo, melhorias na iluminação pública e recapeamento asfáltico nas pistas de rolamento, com extensão de aproximadamente 15,790 Km. Os serviços deverão ser iniciados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços (OIS) à Consultora Contratada e terão como prazo final 40 (quarenta) meses, que correspondem ao prazo de execução das obras.

Mobilidade Urbana

As obras de Mobilidade Urbana compreendem a ampliação e melhoria do sistema de transporte coletivo nos Corredores Exclusivos Sudoeste, Sul, Norte; a reforma e ampliação do Terminal Urbano de Transbordo Morenão; e as obras de Pavimentação no entorno do Corredor Norte, da Cidade de Campo Grande/MS.

Os serviços deverão ser iniciados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços (OIS) à Consultora Contratada e terá como prazo final 48 (quarenta e oito) meses, que correspondem ao prazo de execução das obras.