Educação Prefeitura publica resultado de processo seletivo para auxiliar pedagógico especializado

A Secretaria Municipal de Educação publicou no Diário Oficial de Campo Grande, o resultado da classificação dos candidatos no processo seletivo simplificado para auxiliar pedagógico especializado aptos que irão compor o quadro da Rede Municipal de Educação (Reme).

O local de lotação será definido pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as necessidades da Reme. O auxiliar pedagógico especializado será convocado com carga horária de 20h/a, de acordo com a classificação, disponibilidade e demanda da Rede.

O auxiliar pedagógico especializado poderá ser remanejado de acordo com o interesse e conveniência da Administração Pública Municipal, garantindo-se o atendimento aos alunos público alvo da educação especial.

Para mais informações o candidato pode acessar o endereço eletrônico do Diário Oficial: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.