Enem Prefeitura realiza Aulão da Véspera para tirar dúvidas do segundo dia de prova do Enem Aulão acontece neste sábado, as inscrições devem ser feitas pelo telefone 3314-3577

Por: Nathalia Pelzl 08/11/2018 às 15:08

A Prefeitura de Campo Grande em parceria com a Universidade Uniderp realizará neste sábado (10), no período da manhã, um aulão da véspera para tirar as últimas dúvidas para os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no domingo (11). A aula tem inicio às 7h30 da manhã, na Uniderp localizada na Avenida Ceará, 333. As inscrições podem ser feitas pelo telefone: 3314-3577. Serão três professores responsáveis pela revisão, nas áreas de química, biologia e física, matérias do segundo dia da prova.