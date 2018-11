Palestra Prefeitura realiza palestra durante maior evento científico de Mato Grosso do Sul

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), ministrou na tarde quarta-feira (07 de novembro), palestra sobre as ações voltadas à conservação da Bacia Hidrográfica do Córrego Bandeira. A atividade compôs a programação do evento Integra UFMS 2018, promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Mariana Godoy, técnica da Diretoria de Planejamento Ambiental, apresentou as ações ambientais que estão em andamento na Bacia. “Realizamos o diagnóstico e na sequência um Plano de Ação em parceria com os demais órgãos da prefeitura. O Plano compreende entre outras medidas, o aumento dos pontos de monitoramento da qualidade da água, por meio do Programa Córrego Limpo, levantamento das condições das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e ações de Educação Ambiental com a população residente na Bacia”, ressalta.

Já o técnico Vinicius Vitiritti, destacou a importância da Educação Ambiental no contexto da preservação da região, buscando a sensibilização da comunidade local sobre a importância da manutenção da cobertura vegetal, da disposição adequada de resíduos sólidos e esgotamento sanitário. “O meio ambiente equilibrado deve ser visto pela administração pública de forma integrada. Uma pessoa que entra em ação estimula outra a fazer o mesmo. Dessa forma, o movimento se propaga corajosamente em pequenas ondas”, frisou Vinicius.

De acordo com a professora-doutora Synara Broch são importantes o conhecimento e a participação da comunidade acadêmica no processo de conservação e preservação desta bacia, uma vez que a UFMS está inserida nela. “O poder público nos trouxe o que vem sendo executado e a contribuição do desenvolvimento de trabalhos científicos na tomada de decisões quanto ao planejamento urbano e ambiental. Acredito que podemos formar uma parceria que traga grandes benefícios ao muncípio”, destacou a professora.

O Integra UFMS 2018 acontece até o dia 10 de novembro na UFMS. Outras informações sobre o evento estão no site https://integra.ufms.br/