Fim de semana Prefeitura realiza plantão para pagar IPTU com 20% de desconto

A Prefeitura de Campo Grande faz plantão de atendimento neste sábado (7) e domingo (8), das 8 às 16 horas, na Central do IPTU, para que os contribuintes possam aproveitar o desconto de 20% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O desconto é apenas para pagamento à vista – que vence no dia 10 de janeiro. A informação foi repassada à imprensa, nesta quinta-feira (3), pelo prefeito Marquinhos Trad e pelo secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle (Seplanfic), Pedro Pedrossian Neto.

“O prefeito Marquinhos Trad e nós entendemos que seria importante fazer um plantão de atendimento. Então neste sábado e neste domingo, aqui ao lado, na antiga Câmara Municipal, teremos a nossa equipe disponível, com toda a disponibilidade, bancos, tesouraria, toda a segurança para que o contribuinte possa em momento oportuno fazer a regularização de seus débitos e, se possível, pagar o IPTU”, informou o secretário da Seplanfic.

Lembrando que para ter direito aos 20% de desconto, o contribuinte precisa estar regular com a prefeitura, ou seja, não pode ter débitos passados. Quem estiver em dívida pode aderir ao Refis (Programa de Conciliação Fiscal) e já se beneficiar com o desconto.

Já quem optar em pagar o IPTU até o dia 10 de fevereiro terá 10% de desconto, e quem optar pelo pagamento parcelado em 10 vezes terá 5% de desconto.

Prioridade

O dinheiro arrecadado terá como prioridade o pagamento da folha de dezembro dos servidores. “A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o gestor passado deveria ter deixado o recurso em caixa para honrar tanto o décimo terceiro como a folha de dezembro. Isso não foi provisionado e nos só temos R$ 57 milhões em caixa. Então, esse dinheiro será repassado integralmente para a folha de dezembro”, explicou Pedro Pedrossian Neto.

O prefeito Marquinhos Trad aproveitou para avisar que nesta sexta-feira (6), quinto dia útil do mês, todos os servidores que ganham até R$ 3,7 mil vão receber seus salários integrais. “Quem ganha mais recebe esta soma amanhã e o restante até dia 12. Assim que o valor arrecadado com o IPTU cair, processamos no dia 11 e no dia 12 estará na conta do servidor”, garantiu Marquinhos.