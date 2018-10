Obras Prefeitura receberá R$ 11,5 milhões para obras no Centro de Belas Artes Recurso foi liberado pela Caixa e também será usado em centros esportivos

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, assina hoje um contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 11,5 milhões, para dar andamento a obras paradas, entre elas a do Centro de Belas Artes.

Os recursos serão aplicados para terminar a primeira etapa do Centro de Belas Artes, para a conclusão das obras e pavimentação do entorno da Praça de Cultura, Esporte e Lazer do Parque do Sol e para a Praça do Jardim Noroeste.

O valor é de uma linha de crédido do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Em junho deste ano, o prefeito se reuniu com o presidente se reuniu com o superintendente da Caixa em Mato Grosso do Sul, Evandro Narciso de Lima, e o ministro -chefe da Secretaria de Governo da Presidência Carlos Marun (PMDB), para pedir a liberação do recurso.

Na ocasião, Marcos Trad havia adiantado que cerca de R$ 6 milhões serão usados nas obras do Belas Artes e o restante dividido entre o Centro de Esportes do Noroeste e do Parque do Sol.

Ainda conforme informações do prefeito na época, com o dinheiro, a prefeitura deve concluir só 10% do Centro de Belas, evitando um prejuízo de R$ 20 milhões, que teriam que ser devolvidos à Caixa, caso o município não retomasse a obra.

“Isso atende a expectativa da prefeitura porque vai dar sequência a três obras que estão paradas desde 2010. Finalizando 10% [da obra] a gente se livra de um prejuízo de R$ 20 milhões e vai servir de chamariz para empresas e até uma parceria pública-privada”, explicou o prefeito.

O contrato será assinada às 15h, no gabinete do prefeito.