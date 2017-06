Capital Prefeitura registra queda em mais de 95% nos casos de dengue

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Campo Grande registrou mais uma vez queda de mais de 95% nos casos notificados de dengue, se comparado com o acumulado dos seis primeiros meses de 2016. Os números constam no boletim divulgado nesta quarta-feira (14) pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

De acordo com o relatório, de janeiro a junho do ano passado foram notificados 27.610 casos de dengue na Capital. Segundo o levantamento no mesmo período deste ano (2017), foram apenas 1.209 notificações, o que representa uma redução de quase 96% dos casos.

Conforme o quadro abaixo, o maior número de notificações foram registradas este ano em janeiro: 293, contra 9.662 de 2016.

Casos notificados Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

2016 9.662 8.491 5.146 3.433 733 143

2017 293 204 238 261 197 16

O mês de junho foi o que teve o menor número de notificações no ano passado: 143. Neste ano, nos 14 primeiros dias do mês, foram apenas 16 casos notificados.

O coordenador de Controle de Endemias Vetoriais da Sesau (CCEV), Eliasze Guimarães, atribui a redução significativa de casos ao trabalho de conscientização, prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, que vem sendo realizado intensivamente desde o início do ano.

Ele lembra que, apesar dos números serem extremamente positivos, é preciso que a população continue vigilante e faça a sua parte, mantendo quintais e terrenos limpos e evitando o acumulo de materiais e objetos que possam servir de criadouros para o mosquito.