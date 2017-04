Capital Prefeitura retoma distribuição de fraldas geriátricas para pacientes

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), inicia na próxima quarta-feira (26) a distribuição de fraldas geriátricas para pacientes acamados, idosos e semidependentes que solicitaram tal insumo via demanda judicial.

Segundo informações de funcionários do setor responsável pela distribuição no Centro de Especialidades Médicas (CEM), há mais de dois anos que o material não era adquirido para atender os pacientes e tampouco fornecido na rede municipal de saúde. São mais de 240 processos de solicitação do produto que visa garantir a qualidade de vida e conforto do usuário.

Os mais de 8 mil pacotes foram adquiridos com recursos próprios do município e chegaram na semana passada no Almoxarifado da Farmácia Central . A quantidade é suficiente para atender os usuários por período de no mínimo seis meses.

A equipe responsável pelo setor de judicialização do CEM fará uma força tarefa para atender toda a demanda represada. A expectativa é que por dia sejam contatados 10 pacientes para retirarem as fraldas geriátricas no setor.

As fraldas disponíveis até o momento são dos tamanhos G e XG e cada usuário utiliza em média 150 por mês. A previsão que no próximo mês, os produtos nos tamanhos P e M, que atendem principalmente a população juvenil, estarão disponíveis.(Com Assessoria)