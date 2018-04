Trânsito Prefeitura vai investir R$ 6,9 milhões em central de monitoramento e modernização de semáforos

A Prefeitura de Campo Grande vai investir R$ 6,9 milhões em mobilidade urbana. O recurso será aplicado na implantação de uma central de monitoramento do trânsito, que terá estrutura para regular o tempo do verde e vermelho em alguns locais específicos.

O monitoramento tem por objetivo fazer fluir o tráfego em situações pontuais, principalmente no caso de acidentes, quando há necessidade de interdição na pista.Outra parte do recurso será investida na troca de 200 dos 478 semáforos de Campo Grande. Eles passarão a funcionar de forma sincronizada, com a chamada onda verde, por meio do uso de GPS.