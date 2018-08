Parque Jacques da Luz Prefeitura vai reformar área esportiva e piscinas do Parque Jacques da Luz

O Parque Jacques da Luz, localizado nas Moreninhas, será o próximo complexo a passar por reforma, com execução da revitalização das piscinas, obras de acessibilidade, reformas estruturais e manutenção de equipamentos. A assinatura de autorização de abertura do processo licitatório para as obras do complexo esportivo acontece neste sábado (18), às 15 horas, no próprio parque. Na ocasião, também será empossado o Grupo Gestor que contará com 12 membros participantes.

A reforma do Parque Jacques da Luz será dividida em duas fases, iniciando pela revitalização das piscinas. Na segunda etapa, serão feitas obras de acessibilidade, recomposição de telhas, adequação de camarim para utilização de oficinas, reparo dos banheiros, substituição de piso cerâmico, reforma das portas de ferro e instalação de telhas anti-pássaros.

O projeto de reforma inclui ainda pintura do complexo e das quadras, manutenção da parte elétrica e hidráulica, manutenção das bombas, troca dos filtros, reparos de trincas, impermeabilização, troca dos azulejos e revestimento das piscinas. A obra, que será feita com recursos próprios, está orçada em R$ 1 milhão.

Durante o evento, a população poderá participar das atividades de recreação oferecidas pelo projeto Brincalhão com brinquedos infláveis, jogos, gincanas e brincadeiras antigas. Os público presente também terá oficinas de Beach Tênnis, Pilates, Judô, Atletismo, Ballet, Yoga, Zumba, Futebol e Karatê e poderá assistir às apresentações de Ballet e Ginástica Rítimica.

Oficina de Ballet

Para as crianças que participam da Oficina de Ballet, a Funesp e o Fundo de Apoio a Comunidade (FAC), entregarão os kits com colan, sapatilha, saia, meia-calça e rede para o cabelo. O núcleo de Ballet foi inaugurado em outubro de 2017 e atende 70 crianças de 4 a 14 anos, na segunda e quarta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 13h15 às 19h30.