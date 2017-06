Cidade Prefeitura vai retomar obra na região do shopping em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande vai retomar a obra para o controle de enchentes no Córrego Prosa, que afeta principalmente a região do Shopping Campo Grande. A prefeitura declarou de utilidade pública a área onde será construída uma bacia de retenção (espécie de piscinão) com capacidade para 500 milhões de litros, que deve conter as enchentes.

A obra estava parada desde o segundo semestre do ano passado e terá investimento de R$ 11,4 milhões, sendo R$ 10,264 milhões do PAC Pavimentação e mais R$ 1,142 milhão de recursos próprios e parceria com o Governo do Estado.

Nesta fase, além do piscinão, está prevista a instalação de uma travessia de drenagem na Mato Grosso para despejar, no Córrego Réveillon, às águas pluviais que descem dos bairros mais acima (Futurista, Jardim Veraneio, Vila Nascente), onde a tubulação já foi instalada.

O montante também será investido em obras de pavimentação e drenagem na região que fica no entorno do Parque dos Poderes, chamada etapa D da região da Mata do Jacinto.

Segundo engenheiros da Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos, esta drenagem, junto com o piscinão, reduzirá a pressão das enxurradas sobre o Córrego Prosa, que muitas vezes transborda as margens da Avenida Ricardo Brandão.

Etapa D

As obras de pavimentação e drenagem da etapa B Mata do Jacinto foram iniciadas em 2014, com previsão de investimento de R$ 36,1 milhões. Foram interrompidas ano passado, quando 71,57% do planejado tinha sido executado. Está programada a execução de 16.597 metros de drenagem, 196.878,63 metros quadrados de asfalto, aproximadamente 28 quilômetros de pavimentação.