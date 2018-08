Campo Grande 119 anos Prefeitura vai revitalizar piscinas interditadas há quatro anos no Parque Ayrton Senna

O prefeito Marquinhos Trad assina no próximo sábado (11) a autorização de abertura do processo licitatório que garante a revitalização do complexo esportivo do Parque Ayrton Senna, orçada em R$ 1 milhão. Neste primeiro momento, serão priorizadas as obras do complexo aquático que está interditado desde 2014.

A abertura do processo licitatório vai viabilizar os serviços necessários para a reabertura das piscinas como manutenção das bombas, troca dos filtros, reparos de trincas, impermeabilização, troca dos azulejos e revestimento para o pleno funcionamento do parque, que tem 32 hectares e está localizado no Bairro Aero Rancho, com população de 36 mil habitantes, segundo dados do IBGE/2010.

“Além de ser um parque importante da nossa cidade, o Ayrton Senna faz parte de uma das regiões mais populosas de Campo Grande. É um espaço que no início da nossa gestão estava interditado. Nós reabrimos e iniciamos projetos esportivos, que hoje já contam com cerca de mil inscritos em 13 oficinas. E com essa assinatura, conseguiremos reativar também as piscinas e oferecer modalidades aquáticas”, destacou o

diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Projeto Brincalhão

Ainda no sábado, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) lança o Projeto Brincalhão, que oferece oficinas de lazer e atividades, recreativas a população com brinquedos infláveis, jogos, gincanas e brincadeiras antigas. Por meio de uma Kombi grafitada com decoração infantil, o projeto itinerante visitará parques e escolas duas vezes na semana.

Quem for ao Parque Ayrton Senna já poderá participar das atividades do Brincalhão, além das oficinas de Atletismo, Ritmos, Zumba, Capoeira, Treinamento Funcional e poderão acompanhar as apresentações com os participantes das oficinas de Judô, Kung Fu e Ballet.

Para as crianças da oficina de ballet, a Funesp e o Fundo de Apoio a Comunidade (FAC), entregam neste dia os kits para as participantes da oficina no Parque Ayrton Senna. O núcleo, que foi inaugurado em abril, atende 70 crianças de 4 a 14 anos. Cada kit tem um colan, sapatilha, saia, meia- calça e rede para o cabelo.