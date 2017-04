Comenda do Mérito Presidente da Santa Casa recebe Comenda do Mérito do Trabalho

Por indicação do deputado Felipe Orro, o presidente da ABCG Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, recebeu a Comenda do Mérito do Trabalho "Ministro Wilson Fadul" da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). A homenagem foi na noite desta quinta-feira (27) no Plenário da ALMS.

A Sessão Solene é de proposição de Felipe Orro e acontece anualmente em alusão ao Dia Internacional do Trabalhador, comemorado em 1º de maio e pretende homenagear pessoas empreendedoras de todos os setores que dão exemplo na promoção do trabalho digno. “A Comenda do Mérito do Trabalho Ministro Wilson Fadul homenageia trabalhadores tanto do setor público quanto privado, profissionais liberais, sindicalistas, empresários cujas ações tenham contribuído para a melhoria das relações e condições de trabalho. Mato Grosso do Sul é o pioneiro no país a homenagear o trabalhador”, explicou o deputado.

Nesta edição foram 26 pessoas homenageadas, entre elas, o presidente da ABCG Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento e o ex-senador da República, Rubem Figueriró, além de trabalhadores dos mais diversos seguimentos que, de alguma forma se destacaram. Um relojoeiro e um mecânico do interior do Estado, um grande empresário da aviação e fundador de importante cidade, enfim, pessoas que, com seu trabalho, contribuíram para o desenvolvimento sócio-político-econômico de Mato Grosso do Sul.

Dr. Esacheu Nascimento se destacou, não apenas pela atuação modernizadora à frente do maior hospital do Estado, mas também pelo passado de promotor de justiça e secretário do trabalho de MS, promovendo nesta função uma série de ações em favor do trabalho e do trabalhador no Estado. Nascimento foi, também, secretário executivo (e ministro interino) do Ministério da Integração Nacional. Ao falar em nome dos homenageados Esacheu realsou a importância do evento. “É muita responsabilidade falar em nome de pessoas tão ilustres. O momento é de agradecer e dizer que estamos orgulhosos em receber essa comenda. Nessa antevéspera do Dia do Trabalhador a Assembleia Legislativa faz essa conexão tão importante entre o poder legislativo e a sociedade representada democraticamente por pessoas das mais diferentes atividades. Imensa a nossa gratidão por essa oportunidade”, disse Nascimento.

A Sessão Solene foi aberta com uma apresentação do Coral da Assembleia interpretando as músicas “Aleluia” e “O barquinho”. Também participaram das homenagens os deputados Júnior Mochi, Amarildo Cruz, Antonieta Amorim, Paulo Siufi e Renato Câmara, que também indicaram homenageados. Representando o governado, Reinaldo Azambuja, estava o titular da Secretaria de Estado de Fazenda, Márcio Monteiro, e pelo Tribunal de Contas do Estado a conselheira, Marisa Serrano. Com eles, também, representantes da Delegacia Regional do Trabalho de MS.

Os homenageados desta quinta-feira foram:

Esacheu Cipriano Nascimento; Valdir José Zorzo; Clovis Anderson; Ruben Figueiró de Oliveira; Roberto Suei Higa; Nivaldo Aparecido de Castro; Manoel Messias; Jorge Fraiha; Adão Carneiro; Domingos Coradeli; Ângela Herminia Schinel; Marizete Marques Brum; Miguel Lemos Vilharva; Maria José Martins Maldonado; Francisco Maia; Denise Carvalho Martins Ferreira; Carlos Alberto Silveira Maia; Gilceu Miranda Pereira; Izarina Lina de Menezes Dias; Marcio Macedo; Francisco Braz do Nascimento; Luiz Carlos Escobar; Renata Loreto Cassel; Flávia Augusta Chaves Leite; Paulo Cesar Farias; Fábio Alex Salomão Bezerra.

Currículo do homenageado

- Formado em Direito, a partir de 1980 estabeleceu-se como advogado na Cidade e Comarca de Campo Grande/MS;

- Foi Secretário de Estado Adjunto de Justiça no período 1985/1986;

- Foi aprovado em Concurso Público em 1986 para o cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul;

- Foi Promotor de Justiça nas Comarcas de Camapuã, Inocência, Corumbá e Campo Grande;

- Foi Chefe da Consultoria Jurídica da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul: 1988;

- Professor da Faculdade de Direito da UCDB – Universidade Católica Dom Bosco: 1987/1989;

- Foi Secretário de Estado de Justiça, Trabalho e Ação Social de Mato Grosso do Sul: no período de 1989/1990;

- Foi Chefe da Consultoria Jurídica do Ministério da Integração Nacional: 2001/2002;

- Foi Assessor Jurídico da Presidência do Senado Federal em 2002;

- Foi Secretário Executivo (e Ministro Interino) do Ministério da Integração Nacional: 2002;

- Assessorou juridicamente o Vice-Presidente da República com a equipe da FUNCAT/INPE no Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco em 2003;

- Atualmente integra a Sociedade de Advogados Esacheu Cipriano Nascimento & Associados S/S na Cidade e Comarca de Campo Grande;

Atuação social

- Presidente do Rotary Clube de Campo Grande – Cidade Morena;

- Presidente do Operário Futebol Clube;

- Presidente do FONSET – Fórum Nacional dos Secretários do Trabalho;

- Presidente da Associação Sul-mato-grossense dos Membros do Ministério Público e Integrou da Diretoria da CONAMP – Confederação Nacional dos membros do Ministério Público;

- Presidente da Comissão de Relações Internacional e Institucionais da OAB/MS;

- É atualmente o Presidente Nacional do Conselho Curador da Fundação Ulysses

Guimarães de Estudos Políticos;

- Presidente da Associação Beneficente Campo Grande Santa Casa.