Preso homem que causou mais de R$ 200 mil em prejuízos com golpe do empréstimo consignado em MS Segundo investigações, suspeito fechava empréstimo por um valor, mas cobrava acima do contratado. Idosos são as principais vítimas.

Foto: TV Morena

Um homem de 27 anos foi preso preventivamente em Fátima do Sul, no sul de Mato Grosso do Sul, por aplicar o golpe do empréstimo consigado. Segundo a polícia, ele fechada contratos por um valor, mas quando o dinheiro era descontado do cliente, a cobrança era maior.

A empresa, de acordo com as investigações, pertencia à mãe do suspeito, que assim como ele, foi indiciada no ano passado pelo crime. "Mesmo com o indiciamento do Diego, ele continuou reinterando a prática de estelionato", afirmou Mayara de Souza.

Segundo a delegada, os crimes começaram a ser cometidos a partir do momento em que o homem passou a fazer parte da empresa. As principais vítimas são idosos e pessoas com baixo conhecimento. Até o momento, 15 ocorrências foram registradas.

A polícia constatou que, até o momento, o estelionatário causou um prejuízo de mais de R$ 200 mil. Atualmente ele falsificava assinaturas das vítimas para soltar cheques sem fundo no comércio, e, assim, comprar veículos de luxo como moto e caminhonetes.

"Algumas vítimas já têm advogado constituído, e esses advogados estão entrando com ações cíveis. Tentando o reebolso dessas vítimas. A gente tem orientado que busque a Defensoria Pública porque lá eles já têm conhecimento do caso para ver se consegue judicialmente o reebolso desse valor ou que cessem os descontos mensais dos benefícios desses idosos", explicou a delegada Mayara.