METEOROLOGIA Previsão de elevação de temperaturas para esta segunda-feira

A previsão do tempo para esta segunda-feira(25) é de elevação de temperaturas, com breves pancadas de chuvas isoladas em algumas cidades do interior do Estado, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia. (Inmet).

Na Capital, máxima pode chegar a 32ºC e a mínima não deve passar de 20º. Para os municípios da região sul, hoje o céu amanheceu parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. Ponta Porã, Dourados,Amambai,Bela Vista e Aral Moreira, a previsão é de que os termômetros registrem 34ºC. Em Três Lagoas, Paranaíba, Cassilândia e Costa Rica, a máxima é de 35ºC e a mínima de 21ºC, pode ocorrer chuvas isoladas.

De acordo com a meteorologia, na região do Pantanal, que engloba os municípios de Porto Murtinho, Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Ladário e Miranda o dia será com muito sol, sem previsão de chuva, a máxima deve chegar a 37ºC.