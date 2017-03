15 de Março Procon atende na Ary Coelho e soluciona problemas de consumidores

Consumidores que passaram pela praça Ary Coelho na tarde da segunda-feira, 13, tiveram acesso a atendimento para renegociação de dívidas e solução de problemas ligados às relações de consumo. Foi o primeiro dia de ação alusiva ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado em 15 de março. O atendimento é coordenado pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), em parceria com o Procon Municipal de Campo Grande e com empresas de telefonia, bancos e as concessionárias de águas e energia.

A Semana do Consumidor “Portas abertas para a harmonização” foi idealizada com foco na solução de problemas dos consumidores e na renegociação de dívidas. Na praça, estão disponíveis serviços das operadoras NET, Claro, Telefônica/Vivo e Oi, as instituições bancárias Santander, Banco do Brasil e Itaú-Unibanco e as concessionárias Águas Guariroba e Energisa, além da parceria da unidade móvel Conta Fácil, para pagamento de faturas no débito.

Divaldo Fernandes de Andrade foi um dos consumidores que esteve na praça no primeiro dia de atividades. Ele soube do atendimento pela TV e compareceu logo cedo, antes do início da mobilização, e foi orientado a retornar com procuração para realizar a reclamação sobre a compra de uma passagem aérea. Segundo Divaldo, na unidade móvel do Procon/MS, ele recebeu orientações e foi feita a Carta de Informações Preliminares (CIP), que a empresa fornecedora da passagem deverá responder no prazo de até 10 dias.

Nesta terça e quarta-feiras o atendimento prossegue das 8 às 16 horas. A organização do evento ressalta que a entrega de senhas para os atendimentos será feita até as 16 horas.

A superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor, Rosimeire Cecília da Costa, esteve na praça Ary Coelho durante o dia e ressaltou a importância de aproveitar esse momento de recebimento de valores do FGTS para acertar as contas com o cartão de crédito, o que deverá ser opção do consumidor, conforme ressaltou. “Os valores do FGTS, assim como do salário, têm natureza alimentar e é o consumidor que deve escolher como utilizá-los, podendo negociar seus débitos com os bancos a fim de buscar a melhor saída para sua situação financeira”. Na unidade móvel do Procon também estão sendo distribuídas cartilhas de orientação com dicas sobre o uso do cartão de crédito.

Para formalizar uma reclamação, o consumidor deve apresentar documento de identificação pessoal com foto, (RG e CPF, CNH) do consumidor e de seu representante, se for o caso, comprovante de residência recente ou declaração de próprio punho e demais documentos em que se fundam a reclamação, ou seja, contratos, faturas, boletos. (originais e cópias). O Procon Estadual atende na Rua 13 de junho, 930, centro, em Campo Grande. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. O Disque Denúncia do Procon/MS é o número 151.

Serviço: Semana do Consumidor “Portas abertas para a harmonização”

Local: Praça Ary Coelho, Campo Grande (MS)

Data: 14 e 15 de março

Horário: das 8 às 16 horas