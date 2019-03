PESQUISA Procon detecta preços iguais na venda de GNV no cartão ou em dinheiro

Para proporcionar ao consumidor informações que lhe permitam ter conhecimento dos preços praticados por diferentes estabelecimentos que comercializam combustíveis, equipe de pesquisadores da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS¹) realizaram coleta de preços da venda de Gás Natural Veicular (GNV) em sete postos.

No decorrer dos trabalhos foi verificada diferença de 3,48% nos preços praticados para a venda em dinheiro entre o posto mais barato e o mais caro e de 3,36% em relação à venda por meio de cartão de débito ou crédito nos mesmos estabelecimentos. Os valores de venda encontrados pelos pesquisadores foram R$ 2,898 o mais barato e R$ 2,999 o mais elevado.

Vale ressaltar o registro de que nas três formas de pagamento (em dinheiro, cartões de crédito ou débito) os valores para a compras não apresentam diferenças. Os estabelecimentos pesquisados foram Posto 1.000 (avenida Manoel da Costa Lima), Aliança (avenida Mato Grosso), Allloy ( avenida Fernando Corrêa da Costa), Miranda ( avenida Marechal Deodoro), Paulista (avenida Calógeras), Pegoraro ( rua João Rosa Pires) e Pororoca (avenida Costa e Silva).

O maior preço é praticado no ‘Posto Pororoca’ enquanto o menor, no ‘Posto Miranda’. A pesquisa ocorreu no período de 22 a 25 de março em curso. O consumidor que pesquisa preços sempre tem oportunidade de economizar. Neste sentido, o trabalho realizado pelo Procon Estadual concorre para a melhor compra em Campo Grande.