Preços da gasolina Procon Estadual divulga pesquisa com preços de combustíveis na Capital

Foto: Denilson Secreta

Pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), divulgada na terça-feira (12.6), traz os preços da gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel comum pesquisados entre 5 e 7 de junho, em 81 postos de combustíveis da Capital.

Conforme os dados apresentados pela pesquisa a gasolina comum foi encontrada com menor preço de R$ 4,04 e o maior por R$ 4,39. No caso do etanol o maior preço foi de R$ 3,39 e o menor R$ 3,09. O diesel comum de maior preço foi verificado a R$ 4,19 e o menor preço de R$ 3,41.

A superintendente do Procon/MS, em exercício, Patrícia Mara da Silva, analisa que é necessário promover a concorrência sadia e o respeito às normas consumeristas, já que estas objetivam o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores: “Percebe-se, claramente, que houve uma queda considerável nos preços dos combustíveis, e esses podem cair mais ainda, se houver, por parte dos postos de combustíveis, uma concorrência leal e o respeito às normas e aos consumidores”, finaliza.

O resultado da pesquisa também aponta que houve queda nos preços dos combustíveis, quando comparados com os preços adotados no período de 21 a 30 de maio, quando o País passou por um período de greve da categoria dos caminhoneiros. O Procon-MS reforça ainda que os consumidores devem desenvolver o hábito da pesquisa de preços, em busca do preço baixo, respeito e qualidade na aquisição de produtos e serviços.

O órgão esclarece ainda que não há tabelamento de combustíveis, já que a política adotada pelo governo brasileiro, em todo o território nacional, adota a liberdade de preços, mas lembra também que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) considera abusiva e ilegal a elevação de preços sem justa causa.

Todos os produtos pesquisados, bem como os endereços dos estabelecimentos e comparativos de preços podem ser visualizados na pesquisa ou também no site do Procon Estadual. O Procon-MS, ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), disponibiliza o número 151 e o Fale Conosco do site aos consumidores para informações e denúncias.