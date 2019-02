UCDB Professor da UCDB recebe moção de congratulação da Câmara Municipal

Professor Thiago Müller da Silva (lado direito) recebeu moção de congratulação das mãos do vereador André Salineiro Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (21), o professor do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Me. Thiago Müller da Silva, recebeu uma moção de congratulação da Câmara Municipal de Campo Grande.

A homenagem foi feita pelo vereador André Salineiro, como forma de reconhecimento ao trabalho realizado pelo docente no âmbito do ensino e da pesquisa, já que Thiago é um dos professores de comunicação social a desenvolver estudos na área e empenhar-se nas análises relacionadas ao neuromarketing — campo recente do marketing que estuda a essência do comportamento do consumidor.

Durante a entrega da moção, André discursou a respeito da importância de reconhecer trabalhos como os que são desenvolvidos pelo docente. “O estudo e a pesquisa científica em todas as áreas são fundamentais para o progresso da sociedade e é essencial o reconhecimento de quem atua nessa área e tem um currículo tão rico, como é o caso de Thiago”, comentou o vereador.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.