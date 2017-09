Meio Ambiente Programa de Educação Ambiental premia trabalhos de alunos da REME

O programa de educação ambiental “Campo Limpo”, parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), premiou seis alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) em um concurso de desenho e redação que teve como tema “Responsabilidade Compartilhada: o desafio das escolas”.

O programa tem parceria com a Semed desde 2008 e tem o objetivo de apoiar as escolas públicas e privadas com temas transversais, relacionados à educação ambiental, alinhados aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

O concurso deste ano contou com a participação de 37 unidades escolares da Reme. A ideia foi mostrar o quanto é essencial o envolvimento de toda a comunidade escolar e famílias na preservação do meio ambiente.

As escolas participantes recebem kits com os materiais pedagógicos voltados aos alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental para fins de aprendizagens temáticas socioambientais.

Os alunos foram classificados na etapa regional, no entanto, os primeiros colocados de cada categoria ainda irão disputar a fase nacional, que deve ocorrer em novembro e irá premiar os três melhores trabalhos de desenho e de redação do Brasil, além de suas respectivas escolas e professores.

O INPEV é responsável pelo Sistema “Campo Limpo”, o qual gerencia e operacionaliza as embalagens vazias de agrotóxicos, fomentando o destino correto dos resíduos sólidos com apoio e orientação à indústria, aos canais de distribuição e aos agricultores, no cumprimento das responsabilidades definidas pela legislação, consoante, ainda, à prática da Educação Ambiental.

Vencedores

A Escola Municipal “José Mauro Messias – Poeta das Moreninhas” conquistou o primeiro lugar na categoria de redação, com o trabalho da aluna Emily Simões Duarte, do 5º ano.

O professor Aroldo Alcântara de Souza, conta como foi a organização para participar e a importância desta ação. “Elaboramos uma aula mobilizadora sobre resíduos sólidos na escola e uma proposta de escrita de redação. A ideia foi colocar os desafios da escola frente a resíduos sólidos, como diminuir, racionalizar, utilizar materiais que gerassem menos resíduos. Os alunos tinham que colocar as ideias deles frente a esses desafios”, explica.

De acordo com o professor, foi difícil selecionar uma proposta. Foram feitas várias redações e a turma toda participou com sugestões sobre como evitar o desperdício de papéis, não sujar a sala e jogar o papel sempre no cesto de lixo.

A escola selecionou as redações pela ortografia, norma culta, ideias contidas, coesão, coerência e título. Foram sete trabalhos escolhidos na escola, que conta com 1,5 mil alunos.

O mecânico industrial Arsênio Lemes, pai da aluna Vitória Lemes, que ficou em primeiro lugar na categoria desenho representando a Escola José Dorileo de Pina, acredita que a ação desenvolvida pelo projeto contribui com o meio ambiente e a própria aprendizagem de sua filha.

“Eu achei muito boa a participação dela nesse projeto, que ajuda no aprendizado e ainda cuida do meio ambiente”, disse.

Para Vitória, do 4º ano, a realização dessa ação incentiva a conscientização para as questões ambientais. “Eu falei sobre meio ambiente, sobre reciclar. Em casa eu ajudo na reciclagem, separo as coisas que vão para o lixo. Aprendi bastante sobre como preservar o meio ambiente”, enfatizou.

Todos os classificados receberam um Tablet, Já os primeiros lugares ganharam também uma mochila.

Confira a classificação das escolas participantes:

Concurso de desenho – 4º ano

– 1º lugar – Vitória da Silva Lemes – Escola Municipal José Dorileo de Pina

– 2º lugar – Maira Luiza Weiler Rodrigues – Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos

– 3 º lugar – Isaque Emanuel Bastos – Escola Municipal Barão do Rio Branco

Concurso de redação – 5º ano

– 1º lugar – Emily Simões Duarte – Escola Municipal José Mauro Messias da Silva “Poeta das Moreninhas”

– 2º lugar – Luiza Akemi Numata – Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos

– 3º lugar – Ellen Yasmin Vilhalva de Souza – Escola Municipal Nazira Anache