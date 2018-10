Mestrados e Doutorados Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia está com inscrições abertas

Foto: UCDB

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). São oferecidos os cursos de mestrado, com início no primeiro semestre de 2019, e doutorado, em fluxo contínuo.

São disponibilizadas para o mestrado 15 vagas e os interessados em participar do processo seletivo devem inscrever-se unicamente pela internet, por meio do Sistema de Inscrições da UCDB até às 23h59 do dia 9 de novembro. Podem concorrer portadores de diploma de graduação plena reconhecido pelo Ministério de Educação (MEC). O candidato deve preencher o formulário disponibilizado no site de divulgação. Para acessar o edital, basta clicar aqui.

Já o doutorado é em fluxo contínuo, ou seja, o aluno pode ser admitido no curso a qualquer momento do ano e deve matricular-se em até uma semana após a aprovação. Para fazer a inscrição, o candidato deve ser mestre ou estar em fase de conclusão de curso (precisa ter finalizado o processo até o início do primeiro ano letivo). Somente em casos excepcionais podem ser admitidos alunos sem este título. Interessados em ingressar no doutorado podem fazer a inscrição exclusivamente pela internet ao acessar a página do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologiano site da UCDB. Leia o edital completo ao clicar aqui.