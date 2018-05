Mestrados e Doutorados Programa de Pós-Graduação em Psicologia promove palestra sobre saúde mental do trabalhador

Professora Liliana Guimarães ministrou palestra para acadêmicos e profissionais da área da Psicologia Foto: UCDB

“Modelos teóricos e metodológicos em saúde mental do trabalhador” foi o tema da palestra ministrada, na noite de terça-feira (15), em uma das salas do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (Mestrado e Doutorado) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Realizada em parceria com o Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul (CRP14/MS), a palestra reuniu não só acadêmicos, mas também vários profissionais da área. Na data, o tema proposto foi abordado pela coordenadora do Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho, professora Dra. Liliana Guimarães. Durante a palestra, a docente expôs os problemas estruturais da sociedade em relação ao mercado de trabalho, além dos transtornos mentais e dos comportamentos relacionados ao ambiente laboral.

Foi falado a respeito do transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) — distúrbio da ansiedade, formado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais — uma das doenças que mais afetam os trabalhadores. Quando se fala em policiais, por exemplo, 37,5% sofrem do transtorno e, além desta classe, os professores também são um dos públicos mais afetados. Segundo Liliana, mais de 4 mil docentes tiveram atestados comprovados relacionados à doença.

Diante desse cenário, a coordenadora destacou a importância da prevenção e da promoção da saúde: “As pessoas têm adoecido muito por conta das condições de trabalho, por conta disso, nos ambientes laborais é preciso que as pessoas fiquem atentas aos colegas e caso seja identificado algum sintoma que a pessoa seja encaminhada para tratamento”, esclareceu Liliana.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.