Extensão Projeto Criança Ativa abre inscrições para 2019

Judô é uma das modalidades esportivas oferecidas pelo Criança Ativa Foto: UCDB

Voltado para crianças e adolescentes de seis a 14 anos, o projeto de extensão Criança Ativa, promovido pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), está com inscrições abertas. O procedimento deve ser feito pelos pais ou responsáveis no dia 11 de março, no complexo poliesportivo do campus Tamandaré. As ativides começam no dia 15 e acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, no período da manhã, das 7h30 às 11h, e à tarde, das 13h às 16h30.

Realizada pelos cursos de Educação Física, Pedagogia, Agronomia e Medicina Veterinária, a extensão promove gratuitamente lazer, modalidades esportivas, práticas pedagógicas, ações socioassistenciais e também atividades relacionadas aos cuidados com o meio ambiente para filhos de integrantes da comunidade acadêmica e também crianças e adolescentes que residem nos bairros próximos à Universidade.

Para participar do projeto, os pais ou responsáveis devem apresentar uma cópia da seguinte documentação: RG e CPF (tanto deles, quanto da criança — nesse caso também é aceita a certidão de nascimento), comprovante de residência, comprovante do número de Identificação Social (NIS), carteira de vacinação, declaração da escola na qual a criança estuda e, por fim, o comprovante escolar.

As atividades do Criança Ativa serão retomadas no dia 15 de março com uma Acolhida voltada para os participantes. Mais informações sobre a extensão podem ser obtidas por meio do número (67) 3312-3317.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.