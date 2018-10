Universidade Projeto da UCDB ganha aporte financeiro internacional para implementar sistema contra pragas e doenç

Pequisa utiliza drone para identificar pragas e doenças em plantações Foto: Divulgação

O projeto Vantagro-MS, realizado pelo grupo Inovisão (Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Visão Computacional), é um dos cinco premiados no mundo com aporte financeiro internacional de US$ 6 mil para investir na implementação do sistema tecnológico para combater pragas e doenças na agricultura, além de identificar espécies arbóreas do cerrado. A seleção contempla o doutorando em Desenvolvimento Local da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Everton Tetila, em conjunto com o acadêmico de Engenharia Civil da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), David Di Martini. O projeto será apresentado no IEEE-GRSS 2019, em Yokohama (Japão).

Com o uso do drone sobre a plantação conseguimos detectar em que área localizam-se as pragas e as doenças, além de mensurar o nível de infestação de cada área da lavoura usando o software. Dividindo a área em segmentos de imagem, o software calcula o percentual de infestação tanto dos insetos quanto das doenças. Avaliando o nível de infestação na lavoura conseguimos medidas mais precisas para o controle fitossanitário ou agroecológico e também diminuir o impacto ambiental, contribuir para a saúde alimentar, reduzir o custo da produção e amentar o lucro do produtor”, destacou o doutorando.

Além do Everton, o grupo conta com o acadêmico David Di Martini, juntamente com diversos pesquisadores parceiros, entre eles os professores José Marcato Junior, Amaury Castro Junior e Edson Takashi Matsubara. “Este projeto tem a proposta de captar imagens da parte inferior da plantação para verificar a infestação de pragas e imagens de árvores, com foco no cerrado, para a identificação das espécies arbóreas e também no modelamento 3D para colaborar no inventário florestal. Vamos destinar US$ 1,9 mil dólares para pagar a passagem e parte do hotel e o restante vamos destinar a compra de componentes do drone, como RTK, frame, câmera”, contou o acadêmico David Di Martini.

“Mais do que o valor financeiro, o fato de sermos selecionados em uma concorrência mundial indica que o tipo de pesquisa que fazemos aqui compete em pé de igualdade com as pesquisas realizadas em países chamados ‘desenvolvidos’. Temos que ter orgulho dos nossos pesquisadores e alunos, além de investir cada vez mais na ciência brasileira”, comemorou o coordenador do grupo Inovisão, Hemerson Pistori.

Segundo o pesquisador, Everton Tetila, a ideia é que o software seja ampliado e levado para a versão android, o que vai trazer o resultado diretamente no campo, apontando os tipos de doenças nas lavouras de soja (oídio, mancha-alvo, ferrugem asiática, entre outras) e também os tipos de pragas (percevejo marrom, lagartas, caracóis, entre outras). “Com esses dados, a expectativa é que o custeio para combater as pragas diminua e consequentemente aumente o lucro para o produtor rural”, explica.

O evento é uma promoção do IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos)/GRSS (Geoscience and Remote Sensing Society)Grand Challenge. O IEEE é a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade.