Projeto da UFMS oferece atendimentos às escolas de Campo Grande

No dia 27 de outubro, o projeto “A UFMS vai à escola” retoma suas atividades na Escola de Tempo Integral Ana Lucia de Oliveira Batista, em Campo Grande. Agora em um novo formato, passa a oferecer um acompanhamento à comunidade durante cinco anos. Serão realizadas visitas mensais, com atendimentos à criança, ao idoso, à mulher e até aos animais de estimação.

Os serviços são realizados por acadêmicos da Universidade, e também de voluntários externos. Neste ano, o projeto conta 130 acadêmicos de 11 cursos da UFMS: Medicina; Odontologia; Engenharias de Produção, Civil e Elétrica; Jornalismo; Direito; Administração; e Economia. Antes das ações, os alunos passarão por um processo de capacitação, com duração de seis horas, para aprender a lidar com as famílias e também a se especializar previamente em algumas áreas de atendimento.

O “UFMS vai à escola” completa em outubro, 19 anos de uma trajetória marcada pela promoção da cidadania social nas comunidades e escolas de todo o estado, assim como o amadurecimento profissional entre os acadêmicos participantes. Estima-se que desde o início, até agora, 80 mil pessoas já foram atendidas com a colaboração de 1.500 voluntários, em 15 municípios de Mato Grosso do Sul.