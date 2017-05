"Mãos que Constroem" Projeto de ressocialização de presos entrega primeira obra na Capital

Foto: Divulgação/Edemir Rodrigues

Com economia de 75% na execução da reforma da 4ª Delegacia de Polícia (DP), o governador Reinaldo Azambuja entregou na quinta-feira (11/5), no bairro das Moreninhas II, em Campo Grande, a primeira obra do projeto estadual “Mãos que Constroem”. Além do aspecto positivo financeiro, o programa também beneficia na ressocialização e na recuperação dos detentos.

A revitalização da delegacia teve investimentos de R$ 160 mil do Governo do Estado e foi executada em cinco meses. No tramite normal da gestão pública, a mesma obra seria orçada em cerca de R$ 700 mil reais, com prazo de até um ano entre o período da licitação, execução e entrega. “A parceria entre o Governo do Estado, com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e Senai [Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial] permite a melhoria em vários aspectos sociais”, definiu o governador.

Foto: Divulgação/Edemir Rodrigues

Além dos aspectos financeiros e sociais, o projeto “Mãos que Constroem” permitiu mais agilidade na entrega dessa delegacia de atendimento à população. “São infinitos pontos positivos desse projeto. Primeiramente pela economia dos recursos, segundo a ressocialização, mas com certeza pela agilidade que a obra foi entregue. Porque, se fossemos pelos trâmites normais, uma licitação, essa obra estaria sendo iniciada hoje e não entregue como estamos fazendo aqui”, disse o secretário de Segurança Pública e Justiça, José Carlos Barbosa.

Para quem atua diariamente no combate ao crime, a entrega da delegacia causa diversos efeitos positivos: economia, ressocialização, profissionalização e, principalmente, segurança para a população. “Mas no aspecto para a Polícia Civil melhora a dignidade do trabalho do policial que presta o serviço e da sociedade que aqui será acolhida”, avaliou o delegado geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas.

O desembargador Julizar Barbosa Trindade, representante do Tribunal de Justiça, ressaltou a importância da parceria com o poder Executivo na transformação de detentos. “Importante lembrar que esse projeto valoriza o trabalho do ser humano e garante que o cidadão, que um dia se desviou na vida, possa se sentir seguro e valorizado para buscar alternativas para uma vida regrada quando cumprir a sua pena”, ponderou.

Para quem trabalhou no projeto, receber a capacitação profissional e dar início ao processo de inserção na sociedade foram os melhores benefícios. Luiz Carlos Lopes, que cumpre pena por tráfico de drogas, disse que aprendeu a profissão de pedreiro e quer voltar a ter uma vida normal. “Acho que fizemos um bom trabalho aqui, não tinha experiência como pedreiro e agora tenho, vou fazer um bom uso desse aprendizado”.

Obra

Foto: Divulgação/Edemir Rodrigues

A reforma da 4ª Delegacia de Polícia iniciou em outubro de 2016 e foi finalizada em março deste ano. Ao todo, foram 36 reeducandos – da Colônia Penal Agrícola, do regime semiaberto – que trabalharam no local e receberam um salário mínimo, pago por meio da parceira entre Conselho da Comunidade de Campo Grande, Tribunal de Justiça e Governo do Estado.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública já tem um cronograma de outros prédios para passarem pelo processo de recuperação. (Com assessoria).