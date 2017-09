Cultivando Leitores Projeto “Leitura em Ação” incentiva alunos ao hábito da leitura na capital

Foto: Divulgação/ PMCG

Criado há uma semana, o projeto “Leitura em ação: cultivando leitores” já está movimentando as escolas da Reme Municipal de Educação de Campo Grande – MS. Nesta terça-feira (05), a ação ganhou força e a adesão de diversas unidades da Rede Municipal na “parada para a leitura” realizada na escola municipal Professor Vanderlei Rosa, no bairro Novo Maranhão.

Ao todo, entre os períodos matutino e vespertino, a direção reuniu na quadra 1,4 mil alunos, que durante 40 minutos desfrutaram do prazer da leitura, que também contribuiu com a inclusão, já que através da atividade, crianças de séries diferentes puderam se aproximar através do livro.

A ação teve início no facebook da secretaria com o objetivo de incentivar o hábito da leitura entre os alunos.

No Vanderlei Rosa foram criados três espaços físicos para a leitura, onde as crianças puderam dispor do acervo da biblioteca, que conta com 6 mil livros. As preferências de leitura dos alunos são por histórias infantis clássicas e gibis.

O evento reuniu diretores, professores, coordenadores, alunos e também os pais que participaram do projeto, acompanhando a leitura de seus filhos, inclusive realizando a contação de histórias na roda de leitura.

O pai da aluna Ana Clara Santos, do 3º ano, Nivaldo Oliveira dos Santos, aprovou a iniciativa. “O projeto voltado à leitura é muito interessante. A gente vê que nos dias de hoje a leitura tem melhorado entre as crianças, mas ainda é pouco em comparação com outros países. É muito interessante este incentivo que estão dando para as crianças”, destacou.

Nivaldo conta que seus dois filhos gostam muito de ler, tanto que no quarto de sua filha, as prateleiras estão abarrotadas de obras que todos os dias servem de leitura para a menina antes de dormir. Mesmo com problemas de visão, Nivaldo não vê problemas em pegar um livro. Na escola ele fez leitura para as crianças utilizando o sistema de escrita em Braile, utilizado por pessoas cegas ou de baixa visão.

A aluna Ana Clara Araújo, do Pré, era uma das mais fascinadas com os títulos que estavam à disposição das crianças. Apesar da pouca idade, ela conta já consegue ler todas as histórias infantis sem dificuldade. “Adoro a história da Chapeuzinho Vermelho. Meus pais leem todo dia antes de dormir um livro para mim”, contou.

Já o aluno Benetti Cesar, do 5º ano, participou da ação como orientador das crianças e ressalta o prazer de auxiliar os amigos em uma atividade que estimula a leitura. “Gosto muito de ler. Adoro gibis, poesia e livros que mostram a natureza. Em casa meus pais me incentivam muito”, disse.

Para a diretora da escola, Lucilene Oliveira, a ação ajuda a complementar a aprendizagem dos alunos. “O projeto traz resultados importantíssimos, fomentando a aprendizagem. Eles entendem que a leitura completa todo um processo que acontece durante o dia. Nós queremos que eles apreciem o ato de ler e que não seja uma obrigação”, ressaltou.

Objetivo

A ideia do projeto é fazer com que os alunos escolham um livro na biblioteca da escola durante a semana. A partir disso, a direção da unidade reserva um dia da semana para realizar uma grande roda de leitura com todos os alunos da escola.

As crianças param suas atividades habituais para realizar um momento de leitura, que pode variar de 15 a 40 minutos. Neste momento ocorre a interação de crianças de todas as séries, que trocam informações sobre o livro escolhido, além de realizarem a leitura.

Cada escola da Rede Municipal possui em média, em suas bibliotecas, 3 mil livros.