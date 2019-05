EVENTO Promessas do sertanejo, Vitor e Cadu gravam DVD em Campo Grande

Foto: Divulgação

Responsável por lançar novos talentos na música sertaneja, a gravadora MM Music apresenta uma nova promessa: Vitor e Cadu, cantores e compositores sul-mato-grossenses.

Com apenas um ano de carreira, a dupla subirá ao palco do Garden67, no domingo (2), para gravar o primeiro DVD, intitulado “In CG”.

O projeto irá contar com 13 faixas (11 inéditas e 2 regravações), sendo a maioria das canções autorais.

Maurício Mello, diretor executivo/CEO da gravadora, é o responsável pela direção artística e executiva do projeto.

Além dele, profissionais renomados vão atuar na gravação. Éber Sória (Pajé) na produção musical, direção de vídeo por Augusto Mello, e o cenário e iluminação da Sync Design.

Serviço

Evento: Gravação de DVD Vitor e Cadu

Data: 02/06, domingo

Local: Garden67 - Av. Afonso Pena, 4348, Centro - Campo Grande/MS

Horário: 18h

