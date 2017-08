Saúde Pronto-socorro de Santa Casa continua fechado até amanhã "Desde o dia 1º de agosto a unidade não está agendando cirurgias eletiva e as que estavam marcadas estão sendo realizadas conforme disponibilidade dos centros cirúrgicos."

Foto: Reprodução web

A Santa Casa de Campo Grande declarou nesta sexta-feira (4) que deve continuar com o portão do pronto-socorro fechado até sábado (5). A ala vermelha do setor está atendendo 60% a cima da sua capacidade. Com as portas fechadas desde ontem (3), a assessoria do hospital disse que apenas 20 ambulâncias foram recebidas até às 8h de hoje.



De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa, cinco salas do centro cirúrgico estão sando usadas como leitos por pacientes que precisam de leito de enfermaria ou UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ao todo o hospital tem 22 salas para cirurgias.



Desde o dia 1º de agosto a unidade não está agendando cirurgias eletiva e as que estavam marcadas estão sendo realizadas conforme disponibilidade dos centros cirúrgicos. O hospital pondera ainda que mesmo com a unidade de regulação da Sesau (Secretaria Municipal de saúde Público) não está conseguindo absorver a demanda.



A Santa Casa é o maior hospital do Estado e tem 660 leitos. Segundo a assessoria, 600 estão ativados e outros 60 desativados por conta de reformas que estão sendo feitas. A assessoria informa que com paciente nos corredores e no centro cirúrgico o atendimento está superior a capacidade.