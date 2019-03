METEOROLOGIA Quarta-feira de sol com possibilidade de chuva

Foto: Divulgação

A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol em boa parte do Estado. Na Capital o céu amanheceu aberto e a previsão é calos com máxima de 32ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Não há previsão de chuva.

Já nos municípios da região sul de MS, o dia amanheceu com céu parcialmente nublado. De acordo com a previsão podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas no período da tarde. A temperatura máxima não deverá ultrapassar os 30°C em Aral Moreira, Amambai, Dourados e Ponta Porã.

Nas cidades de Alcinópolis, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Camapuã, Bandeirantes, Costa Rica, Paranaíba e Três Lagoas, apesar do tempo amanhecer aberto, pode ocorrer pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 32°C.

Na região do Pantanal a máxima deve chegar a 34ºC nas cidades de Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Ladário e Miranda. Não há previsão de chuva.