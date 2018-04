Saúde Quatro unidades vacinam contra a gripe na hora do almoço e Sesual disponibiliza site sobre campanha

Com o início da Campanha de Vacinação contra a Gripe nesta terça-feira (24), em 66 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande, a pasta disponibiliza site sobre Influenza e quatro locais permanecem abertos durante o horário do almoço para atender a população. Os Centros Regionais de Saúde (CRS) Nova Bahia, Aero Rancho e Tiradentes e a unidade básica de saúde (UBS) Coophavilla II vacinam sem intervalo, das 7h15 às 16h45, de segunda a sexta-feira até o final da Campanha, em 1º de junho.

Aos fins de semana e feriados estas mesmas quatro unidades continuam abertas, com exceção da UBS Coophavilla II, onde a vacinação é transferida para o CRS do bairro, durante o mesmo horário e sem intervalo.

“Nosso objetivo é oferecer uma oportunidade a mais para a população do grupo de risco se vacinar no período da Campanha. Estas unidades foram escolhidas por estarem em regiões de destaque de Campo Grande, onde há muitos moradores”, explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), Mariah Barros.

Segundo a recomendação do Ministério da Saúde devem receber a vacina indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); trabalhadores de saúde, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior.

Para receber a dose, todos os indivíduos do grupo de risco devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia), documento pessoal de identificação e a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos os doentes crônicos, devem apresentar laudo médico ou atestado da doença, podendo ser aceita cópia do receituário médico recente, as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; profissionais de saúde: a carteira de conselho ou holerite; os indígenas: cadastro na SESAI.

O controle mais rigoroso para imunizar as pessoas do grupo de risco é para atender as recomendações do Ministério da Saúde, que não irá disponibilizar doses extras.

Site

Para facilitar o acesso das pessoas que estejam com dúvidas, a Sesau disponibiliza um site específico sobre a Campanha de Vacinação contra a Gripe no portal da Secretaria na Internet. Os internautas podem acessar www.campogrande.ms.gov.br/sesau e clicar em “Influenza” na barra de menus.

Neste endereço, estão todas as informações sobre quem deve se vacinar, locais de vacinação e documentos que devem ser apresentados.