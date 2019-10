Acidente Rapaz fica gravemente ferido ao cair com carro em córrego de Campo Grande Acidente foi na noite de domingo (6), no bairro Buriti.

Carro da vítima dentro do córrego, em MS Foto: José Aparecido/TV Morena

Um rapaz de 20 anos ficou gravemente ferido ao cair no córrego Buriti, em Campo Grande, com o carro que dirigia. O acidente aconteceu na noite de domingo (6).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o jovem seguia pela rua Melvin Jones, no bairro Buriti, quando perdeu o controle da direção do carro, bateu no meio-fio, subiu no canteiro central e caiu no córrego.

A vítima foi tirada do carro pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa pelo Samu em estado grave.