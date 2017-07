Reajuste salarial de alguns profissionais da área da saúde "O acordo com as categorias foi firmado na noite de ontem (10)"

Marquinhos Trad, prefeito de Campo Grande MS, encaminhou nesta terça-feira (11) para a Câmara Municipal os termos de compromisso para formalizar as tratativas acerca do reajuste salarial dos profissionais das áreas da enfermagem, odontologia e medicina veterinária. As medidas terão efeito a partir de 1º de agosto de 2017.

O acordo com as categorias foi firmado na noite de ontem, em reunião no gabinete do Paço Municipal. As negociações foram fechadas da seguinte maneira:

Enfermagem – O município fará a incorporação do abono atribuído a referência 14 da Tabela de Vencimentos do Poder Executivo, conforme art. 6º da Lei Municipal n. 5.321, de 6 de maio de 2014. O reajuste percentual de 36,42% no salário base, passando o valor mensal de R$ 2.067,30 para R$ 2.820,13. Foi acordada também a redução da carga horária semanal, passando para 30 horas, nos serviços de urgência, emergência e similares, além da instituição de abono no valor de R$ 332,00 para a referência 13-A.

Odontologia – Propõe o município a incorporação da gratificação de desempenho odontológico: reajuste percentual de 31,16% no salário base, para os profissionais que laboram 20 ou 40 horas semanais, passando o valor mensal de R$ 2.516,72 para R$ 3.300,93 e de R$ de 5.033,44 para R$ 6.601,86, respectivamente.

Médicos Veterinários – A proposta do município é o reajuste percentual de 31,16% no salário base, passando o valor mensal de R$ 5.033,44 para R$ 6.601,86, para 40 horas semanais.

(COM ASSESSORIA)